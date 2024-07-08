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批綠營杯葛議事 黃國昌：應正視國會亂象

立委柯志恩（右起）、黃國昌、麥玉珍8日召開「強化體育賽事防賭法制機制，厚植運動產業發展能量」公聽會。（記者塗建榮攝）

立委柯志恩（右起）、黃國昌、麥玉珍8日召開「強化體育賽事防賭法制機制，厚植運動產業發展能量」公聽會。（記者塗建榮攝）

2024/07/08 15:29

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院內政委員會今天排審公職選罷法修正草案，國民黨團下午臨時變更會議室，朝野立委爆發激烈推擠，內政委員會召委、無黨籍立委高金素梅宣布停止發言、會議休息。民眾黨團總召黃國昌受訪表示，立委的工作就是認真討論、審議法案，不斷透過暴力杯葛，甚至在半夜的時候跟小偷一樣，偷偷的不曉得怎麼樣把門撬開，進而霸佔會議室，導致議事空轉，這樣的國會亂象應該予以正視。

黃國昌與國民黨立委柯志恩原訂今日中午在立法院紅樓201會議室舉辦「強化體育賽事防賭法制機制，厚植運動產業發展能量」公聽會，但受到隔壁的內政委員會202會議室影響，臨時調整到101會議室。

對於有民團抗議選罷法修法，連署要附上身分證影本，擔心有個資外流疑慮，柯志恩表示，嚴格的防堵一些所謂的假連署人，是最大的目標，細節可以克服，這些都是過去民進黨立委在選罷法、公投法分別提出的，今日國民黨是呼應他們的想法，對連署做更嚴格的規範，為什麼民進黨時代他們的立委提出就可以，現在國民黨提出就說要沒收。

對於民進黨團副幹事長洪申翰批評，連署附身分證將成為個資外洩和詐騙集團的天堂，也會讓民眾不敢參與連署；柯志恩說，國民黨團要求檢附身分證影本，只是要確保連署人是本人，而不是人頭，應審慎處理，扯到詐騙集團是完全兩碼子事，做好嚴格的防護本來就是政府要嚴格來執行的。

黃國昌表示，台灣社會針對選罷法連署過程中所出現的亂象，各方都有很多聲音。但他覺得最重要的事情是，立委的工作就是認真討論、審議法案，不斷透過暴力杯葛，甚至在半夜的時候跟小偷一樣，偷偷的不曉得怎麼樣把門撬開，進而霸佔會議室，導致議事空轉，從上週至今有許多委員會因為這樣的行動根本無法開會，甚至是召委自己就先落跑，剝奪很多委員質詢權，這樣的國會亂象應該予以正視。

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