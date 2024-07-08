下午再戰選罷法仍爆推擠 立院藍黨團譴責民進黨暴力成性

立法院國民黨團召開記者會。（記者塗建榮攝）

2024/07/08 15:11

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院內政委員會今天排審公職選罷法修正草案，國民黨團下午臨時變更會議室，朝野立委爆發激烈推擠，內政委員會召委、無黨籍立委高金素梅宣布停止發言、會議休息。國民黨團總召傅崐萁隨即召集國民黨立委們召開臨時記者會表示，很遺憾看到民進黨1天之內2次使用暴力，譴責暴力成性的民進黨。

傅崐萁指出，這是繼4日之後，民進黨再次當家鬧事，用卑劣的暴力手段佔據內政委員會，經調閱監視器發現，今日清晨4點多民進黨團總召柯建銘帶隊，以竊盜方式潛入內政委員會，國民黨團希望立法院能理性問政，不要有不必要的衝突，因此想轉移到內政委員會隔壁的交通委員會會議室，希望能繼續充分討論，但很遺憾看到民進黨1天之內2度使用暴力，下午再次用暴力攻擊在野黨立委。

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傅崐萁詢問，賴清德總統的轉守為攻，就是讓柯建銘用暴力的方式來對付所有在野黨？雙少數的總統卻整天沉迷於暴力，是賴清德身為國家領導人的態度？全世界哪一個民主先進國家，是不能開會討論的？沒有程序也沒有正義，民進黨稱國會改革法案沒有討論沒有程序正義，從4日到現在民進黨3度暴力佔據內政委員會，對立委拳打腳踢，譴責暴力成性的民進黨。

傅崐萁強調，國民黨團會依法持續進行，不會讓民進黨蓄意破壞台灣政局的穩定，社會祥和，賴清德用強取豪奪來對付在野黨，這就是你帶領國家的政策及方針？不要成為一個鬥雞總統，應有國家元首的高度及格局，對國家社會發展有利的法案，在野黨都會支持，沒法用暴力取得民心及完全執政，在野黨團結一心，一定會秉持民意跟邪惡暴力的民進黨奮戰到底。

國民黨團書記長洪孟楷表示，當執政黨立委不如他們意，就恣意妄為破壞議事，霸佔主席台讓立委無法開會，民進黨立委黃捷和助理破壞門鎖，破壞議事規則。他再次強調，今日排審的選罷法修法，沒有要修罷免門檻，今天是討論何時查核登記連署人的資格，以及原住民選舉的權益，前者還是民進黨立委吳秉叡提出的修法，卻暴力攻擊立委及議事人員，表決表不贏就翻桌，這種執政黨全世界民主國家有看過嗎？強力譴責民進黨團使用暴力，拳腳相向，讓國人看到最暴力醜陋的一面，以及傲慢執政的嘴臉。

國民黨團首席副書記長林思銘表示，再次看到民進黨當家鬧事為反對而反對，連自己立委吳秉叡提案的版本都反對，民進黨到底在怕什麼，賴清德上任以來在國會造成朝野對立，就是要以對抗來破壞民主的和諧，國民黨會直球對決，不會懼怕，秉持全體國人最大的利益來做對的事情，民進黨一再阻擋，懼怕相關修法，是荒腔走板且專制腐敗。

國民黨團出示民進黨立委黃捷破壞門鎖的監視畫面。（記者林欣漢攝）

被破壞的門鎖。（記者林欣漢攝）

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