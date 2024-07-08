收回「兩國論」？ 梁文傑：本來就是兩岸關係

陸委會副主委梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

2024/07/08 13:57

〔記者陳鈺馥／台北報導〕賴清德總統主張中華民國與中華人民共和國互不隸屬，陸委會副主委梁文傑日前受訪直言，兩岸實質上就是兩國，引發爭議後。對此，梁文傑今日在立法院稱，那是媒體用「去脈絡化」方式擷取他的說法，陸委會是依據兩岸人民關係條例成立，嚴格來講，要講台灣地區與大陸地區，習慣上都是講兩岸，「本來就是兩岸關係」。

民眾黨立委林憶君今天在立法院外交國防委員會質詢問及，賴清德總統上任後多次提到「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，梁文傑之前在廣播節目專問時也表示，兩岸實質上是兩國，不將對岸視為國家是很荒謬的事。

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梁文傑今天進一步說明，那天在廣播節目以聊天方式接受訪問，但媒體用「去脈絡化」方式擷取說法，「我覺得這個有點不是很精確」。

梁文傑指出，那天是談到台灣跟大陸的關係，如果具有中華民國國民身分的人，才能享有健保資格，所以中國人不能夠使用台灣健保。

民眾黨立委張啟楷也問，兩岸關係到底是「兩岸」還是「兩國」？梁文傑表示，陸委會是依據兩岸條例所成立的，因此嚴格來講，必須要講台灣地區與大陸地區的關係，「習慣上都是講兩岸」。

張啟楷再問，上述說法是收回「兩國」，現在是「兩岸關係」嗎？梁文傑回應，「當然就是兩岸關係」。他在廣播節目所談的事，「那個不是我講的，是廣播節目主持人（所講）」，本來就是兩岸關係。

另外，鄭文燦涉入土地開發弊案，昨日辭去海基會董事長職務。對於海基會董事長將由誰接任的問題，梁文傑受訪表示，海基會董事長是誰，並不妨礙政府跟中國的溝通，若人事規劃完成，很快跟大家報告。

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