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全國大露營後天台南登場 童軍總會：賴總統和鄭文燦均未告知不出席

第12次全國童軍大露營將於後（10）日登場，全國童軍總會理事長鄭文燦涉案交保，是否如期出席開營典禮受關注。圖為童軍總會6月27日在教育部舉行記者會。（資料照）

第12次全國童軍大露營將於後（10）日登場，全國童軍總會理事長鄭文燦涉案交保，是否如期出席開營典禮受關注。圖為童軍總會6月27日在教育部舉行記者會。（資料照）

2024/07/08 13:50

〔記者林曉雲／台北報導〕第12次全國童軍大露營將於後（10）日登場，當日下午將舉行開營典禮，共有18國近8000名童軍參與，身為總會長的總統賴清德依例會親自出席，但全國童軍總會理事長、前海基會董事長鄭文燦涉案交保，兩人是否會同場備受關注。童軍總會秘書長蘇德祥表示，目前還在聯絡中，總統賴清德和理事長鄭文燦兩人尚未告知不出席，童軍總會則已做好全國大露營的各項準備，將如期舉行。

鄭文燦是現任中華民國童軍總會理事長，任期自2022年至2025年；而全國童軍總會總會長依例是現任總統擔任。

暌違6年的第12屆全國童軍大露營，將於7月10日至16日在台南走馬瀨農場舉行，首度結合AI人工智能推出「科技城」模組。童軍總會6月27日在教育部舉行記者會，理事長鄭文燦出席時表示，疫情中斷大露營後，童軍總會仍努力和國際連結，今年共有18國逾8000名童軍參加7天6夜大露營活動。

鄭文燦在記者會中也表示，大露營主題是「童心協力、懷抱國際、邁向永續」，培養青少年擁有面對問題的勇氣、解決問題的能力、對自己的自信和對別人的尊重，108課綱和童軍教育核心理念一致，尤其是隨著永續意識的抬頭，大露營響應環境永續目標，實施「營期無紙化」措施，減少活動用紙量，將營報及文宣品等電子化，保護地球環境，亦感謝台南市政府的大力協助。

第12次全國童軍大露營將於後（10）日登場，全國童軍總會理事長鄭文燦（中）涉案交保，是否如期出席開營典禮受關注。圖為童軍總會6月27日在教育部舉行記者會。（資料照）

第12次全國童軍大露營將於後（10）日登場，全國童軍總會理事長鄭文燦（中）涉案交保，是否如期出席開營典禮受關注。圖為童軍總會6月27日在教育部舉行記者會。（資料照）

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