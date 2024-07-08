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瓜地馬拉25支咖啡來台 瓜國外交部稱優質產品貿易促進友誼長存

瓜地馬拉駐台大使館與中美洲經貿辦事處8日在台灣咖啡研究室共同舉辦「2024瓜地馬拉咖啡杯測會」。瓜國駐台大使巴迪亞（左二）表示，瓜地馬拉咖啡深受台灣人民喜愛，高品質、芳香與特色深受咖啡愛好者與專家認可。（記者黃靖媗攝）

瓜地馬拉駐台大使館與中美洲經貿辦事處8日在台灣咖啡研究室共同舉辦「2024瓜地馬拉咖啡杯測會」。瓜國駐台大使巴迪亞（左二）表示，瓜地馬拉咖啡深受台灣人民喜愛，高品質、芳香與特色深受咖啡愛好者與專家認可。（記者黃靖媗攝）

2024/07/08 13:42

〔記者黃靖媗／台北報導〕瓜地馬拉駐台大使館與中美洲經貿辦事處今（8）日在台灣咖啡研究室共同舉辦「2024瓜地馬拉咖啡杯測會」。瓜國外交部次長歐洛斯克（Julio Orozco）致詞表示，優質產品貿易的緊密聯繫，是促進友誼長存的加速器。

「2024瓜地馬拉咖啡杯測會」是第五屆杯測會，由瓜地馬拉全國咖啡協會（Anacafé）與維拉帕斯合作社聯合會（Fedecovera）嚴選25支莊園咖啡樣品自瓜國運輸來台，吸引國內近30家咖啡進口商共襄盛舉報名杯測活動。

歐洛斯克線上致詞表示，瓜地馬拉有8個咖啡產區，咖啡是台灣人日常中、僅次於糖的第2大瓜地馬拉進口產品，他們有信心讓需求持續增加，瓜國也堅信，優質產品貿易的緊密聯繫，是促進友誼長存的加速器，瓜地馬拉是台灣的朋友、台灣也是瓜地馬拉的朋友，他們非常榮幸能用最頂級的咖啡，招待最真誠的朋友。

外交部拉美司副司長張自信致詞時說，瓜地馬拉一直是台灣民眾非常喜愛的咖啡，目前瓜國已經是台灣第4大咖啡進口來源，無論是在超商、高鐵、飛機上，都能品嘗到瓜地馬拉咖啡。

瓜國駐台大使巴迪亞致詞時說，瓜地馬拉與台灣的關係可以追溯至90年前，穩固關係可以從兩國政府間的友誼看出來，特別是在人民之間；瓜地馬拉咖啡深受台灣人民喜愛，高品質、芳香與特色深受咖啡愛好者與專家認可。

巴迪亞會後受訪補充，台灣人較偏好韋韋特南戈與安提瓜地區的咖啡，但瓜地馬拉8個產區的咖啡都相當優質，他們與中美洲經貿辦事處、進口商、製造商密切合作，盼能進一步推廣瓜地馬拉咖啡，在他們的努力下，瓜地馬拉已經成為台灣第4大咖啡進口國。

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