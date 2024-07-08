就業金卡衝破1萬張 賴清德：台灣要擴大全球性攬才

賴清德頒發「就業金卡」予日商樂天集團資安長福本佳成、Digital Self Labs LLC（數位自我實驗室有限責任公司）創辦人鄭雯文、東亞超級聯賽商務總監馬富生及台灣美光科技董事長盧東暉等人。（總統府提供）

2024/07/08 13:12

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今頒發就業金卡暨接見優秀持卡人時表示，「就業金卡」的核發已創下突破1萬張的歷史里程碑，歡迎世界各國人才來台灣一起打拚，讓台灣不僅提升國際競爭力，也成為國際人才夢想工作和生活的優質國家，未來台灣將持續營造友善國際人才生活環境，同時擴大全球性攬才行動，以達善用國際經驗建設台灣的目標。

賴清德指出，2017年9月他接任行政院長後展開「產業之旅」，與各行各業見面聽取建言。他認為，台灣應該積極延攬國際人才，才能走進世界，台灣企業也才能全球布局，因此他在閣揆任內開始實施《外國專業人才延攬及僱用法》，並推出「就業金卡」，鬆綁就業、居留、依親、教育、就醫、稅賦減免等問題，當時他也頒發第一張「就業金卡」給YouTube創辦人陳士駿。

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賴清德今天頒發「就業金卡」予日商樂天集團資安長福本佳成、Digital Self Labs LLC（數位自我實驗室有限責任公司）創辦人鄭雯文、東亞超級聯賽商務總監馬富生及台灣美光科技董事長盧東暉等人，並一一介紹受頒人簡歷。

福本佳成有超過20年網路突發事件處理經驗，去年底曾受邀來台擔任「台灣駭客嘉年華」講者，分享預防及打擊網路犯罪做法；鄭雯文是加密創新委員會全球Web3策略負責人，也是橫跨人工智慧、金融科技、開放資料等領域的專家，今年受邀在台灣大學和政治大學擔任暑期課程客座教授、教授金融科技法。

馬富生（Mark Fischer）是東亞超級聯賽商務總監，曾經在NBA任職12年，擔任過NBA台灣地區總經理、NBA亞洲贊助負責人等職務，從事體育產業工作長達20多年，資歷非常豐富；盧東暉是台灣美光董事長，也是台灣女婿，在半導體產業跨國協作有超過20年經驗，相信未來對台灣半導體及AI產業發展可以有更多貢獻。

賴清德表示，全球智慧化時代已經來臨，他相信，世界的挑戰，就是台灣的機會，我們歡迎世界各國人才來台灣一起打拚，讓台灣不僅提升國際競爭力，也成為國際人才夢想工作和生活的優質國家，未來台灣將持續營造友善國際人才生活環境，同時擴大全球性攬才行動，以達到善用國際經驗建設台灣的目標。

總統賴清德今頒發就業金卡暨接見優秀持卡人時表示，台灣將持續營造友善國際人才生活環境，同時擴大全球性攬才行動。（總統府提供）

總統賴清德今頒發就業金卡暨接見優秀持卡人時表示，台灣將持續營造友善國際人才生活環境，同時擴大全球性攬才行動。（總統府提供）

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