林士傑遭槍殺藍綠白都哀悼 謝龍介喊話：賴清德拿出決心打擊犯罪

台南市議員林依婷的父親林士傑今天遭槍擊身亡，台南市議會藍綠黨團紛表遺憾、哀悼。（記者王姝琇攝）

2024/07/08 12:57

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市區漁會理事長林士傑今天遭槍擊身亡。台南市議會藍綠黨團均表示遺憾、哀悼。國民黨台南市黨部主委謝龍介說，總統賴清德應拿出整飭黑金、打擊犯罪的決心和魄力，不要只是嘴巴說說反黑金而已。民眾黨台南市黨部主委林乃立則呼籲檢警單位，儘速調查與釐清，還台南市民一個免於槍聲恐懼的安居生活。

林士傑也是民進黨台南市議員林依婷的父親。台南市議會民進黨團發言人李宗翰表示，同仁家屬遇到變故，大家都非常難過，將提供一切必要支持與慰問，針對案件部分，希望警方能盡快將槍手緝捕歸案。台南市議會國民黨團發言人蔡宗豪則說，目前案情尚未釐清，但對於憾事發生表示相當遺憾，希望警方能儘速釐清案情，讓市民擁有安全的治安。

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謝龍介指出，市長黃偉哲執政以來，每年都有因牽扯不清的槍擊事件發生，是否是因執政黨能源政策偏差造成，還是短期內大量光電產業空降，台南就像天上丟下很多餡餅一樣，整個官商勾結斧鑿斑斑，有官員被起訴判刑，說明裡面確實有利益分贓不均，造成大動干戈，更讓台南這塊美麗土地血跡斑斑，對這城市相當不公平。

謝龍介說，賴清德去年選民進黨主席時「在台南向市民宣告，指黨公職人員屁股幾根毛，市民都很清楚，你身為老市長非常痛心，但不要只是痛心，叫公職人員道歉就了事」。他強調，賴清德身為國家最高領導人，應拿出整飭黑金、打擊犯罪的決心和魄力，不要只是嘴巴說說反黑金而已。

林乃立表示，歹徒用如此兇狠的方式要對方置於死地，而且預謀已久，背後牽涉到的政商結構，深不可測，不論是過去兩次的學甲槍擊案和議長賄選案，都顯示台南市府治安螺絲鬆動，必須要嚴正以待，儘速破案還原事情真相。

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