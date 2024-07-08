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藍急修選罷法惹議 黃暐瀚提兩理由反對提高罷免門檻

黃暐瀚認為，以目前罷免門檻來看，仇恨值不高、地方經營認真的民代或首長，不會被罷免成功；未來罷免門檻若被提升至「罷免票數須高於得票數」，將使得罷免權被閹割。（記者塗建榮攝）

黃暐瀚認為，以目前罷免門檻來看，仇恨值不高、地方經營認真的民代或首長，不會被罷免成功；未來罷免門檻若被提升至「罷免票數須高於得票數」，將使得罷免權被閹割。（記者塗建榮攝）

2024/07/08 11:40

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨有意提高罷免門檻，引起社會關注，立法院內政委員會今（8日）續審「公職人員選舉罷免法修正草案」，朝野立委爆發多次衝突。媒體人黃暐瀚稍早在臉書發文表態，表示他反對提高罷免門檻。

黃暐瀚解釋，目前罷免規定完美呈現此機制符合現實，「四分之一公民數」的門檻不至於濫罷、亂罷，且仇恨值不高、地方經營認真的民代或首長，不會被罷免成功。未來罷免門檻若被提升至「罷免票數須高於得票數」，將使得罷免權被閹割，形同「鳥籠罷免」，再也沒人會被罷免成功。黃暐瀚強調，因為選舉投票率，遠遠高於罷免案投票率。

黃暐瀚提到，國民黨立委許宇甄提出「罷免票數需高於得票數」的修法建議，理由是「這樣才不會被隨便罷掉」，但是黃反問：「所有論述為『謝國樑得票九萬六，罷免只需七萬六，公平嗎？』的質疑者，是否知道當年陳柏惟得票11萬2千票、罷免票僅7萬7千票，就罷免成功？」

對比許宇甄「這樣才不會被隨便罷掉」的說法，黃暐瀚表示，當初陳柏惟被罷免成功時，國民黨的回應是「這是台灣民主的勝利」。黃暐瀚強調：「選舉、罷免、創制、複決，是人民的權利，目前罷免的相關規定與門檻適當，反對修法提高！」黃在文末也提到，許宇甄的提案已在上週被抽案。

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