虛擬海峽中線實體化 影響澎湖漁民生計

中國海警船公海執法，引發我國海巡艇與中國海警船海上對峙。（海巡署提供）

2024/07/08 10:31

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕以往只是虛擬的海峽中線，近來中國海警船卻將其實體化，作為執法標準，只要越過中線以西，就強制廣播驅離作業中澎湖籍漁船，甚至扣船。但台灣領土金門、馬祖都在中線以西，同時公海則為各國共有，只有船籍登記國家擁有管轄權，中國片面執法，容易引來國際糾紛。

近日因澎湖漁船大進滿88號，在中線以西，遭中國海警船以休漁期越界、使用非法底拖網為由，強行登檢並扣船，但卻以非法採捕水產品，逕行刑事拘留處分，與我國海巡署處置方式截然不同，海巡署針對越界中國漁船，是以兩岸人民關係條例為母法，主要是偵辦越界捕撈，但中國卻是以非法捕撈水產品論罪，說穿了就是避免落實一邊一國現實局勢，可是遭扣押中國漁船通常以罰款為主，我國漁船就面臨量刑裁罰的窘境。

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其實海上執法權是以12海里領海為基準，24海里則為鄰接線，200海里為經濟海域，但因經濟海域重疊性高，常多國共有。由於中國海警船認定中線以西就可執法，才會出現連日來，四處廣播驅離海峽以西作業船隻，但別忘了金門隸屬台灣管轄，並無存在越界問題，只有進入中國12海里領海線，才能登檢扣船。

更離譜的是中國海警船更公然進入公海，妄顧國際公法，只有船籍國家才有權管轄規定，在七美西南、目斗嶼海域廣播驅離我國漁船，一切都因為在中線以西，中國海警船更將虛擬中線實體化，出現經緯度，距離金門東碇43海里、澎湖花嶼40海里。

以往海峽中線虛擬化，中間橫越紅線就是虛擬線。（海巡署提供）

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