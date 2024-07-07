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海外青年紀念七七事變79週年 退伍軍人獻花高唱「中國一定強」

國民黨台北市議員應曉薇、海外青年代表與退伍軍人團體發起「紀念七七抗戰勝利七十九週年」活動。（應曉薇辦公室提供）

國民黨台北市議員應曉薇、海外青年代表與退伍軍人團體發起「紀念七七抗戰勝利七十九週年」活動。（應曉薇辦公室提供）

2024/07/07 13:58

〔記者詹湘淇／台北報導〕今為七七事變79週年紀念日，國民黨台北市議員應曉薇與退伍軍人團體辦理「紀念七七抗戰勝利79週年」致敬活動，共同合唱「中國一定強」、「龍的傳人」等多首曲目，為七七事變陣亡軍民獻花追思。應曉薇表示，海外青年研讀抗日戰爭、台灣光復歷史後決定發起紀念活動，退伍軍人團體得知後深受感動，因此號召大家共同獻花追思。

應曉薇與退伍軍人團體今共同在中山堂廣場「抗日戰爭勝利暨臺灣光復紀念碑」前進行獻花追思與致敬活動，北市府文化局長蔡詩萍、兵役局長李治安也代表市府到場致敬。與會退伍軍人團體包含八百壯士捍衛中華協會、陸軍軍官校校友總會與中華美韻合唱團，會中共同合唱「中國一定強」、「龍的傳人」等多首曲目。

應曉薇指出，歷史上的今天發生「七七事變」又稱「盧溝橋事變」，是八年抗日戰爭的起點，本日活動其實是由海外青年所發起，他們研讀了抗日戰爭、台灣光復等歷史，希望前往紀念碑獻花，退伍軍人團體得知後深受感動，因此自動號召大家「陪青年獻花」，也決定由青年代表全體獻花。應曉薇表示，台灣青年不見得了解、願意了解戰爭歷史，希望能為這些願意瞭解歷史的青年提供方向，希望青年們勿忘先烈精神，「戰爭殘忍、和平無價。」

國民黨台北市議員應曉薇、海外青年代表與退伍軍人團體為七七事變陣亡軍民獻花追思。（記者詹湘淇攝）

國民黨台北市議員應曉薇、海外青年代表與退伍軍人團體為七七事變陣亡軍民獻花追思。（記者詹湘淇攝）

中華美韻合唱團在「紀念七七抗戰勝利七十九週年」活動合唱「中國一定強」、「龍的傳人」等多首曲目。（記者詹湘淇攝）

中華美韻合唱團在「紀念七七抗戰勝利七十九週年」活動合唱「中國一定強」、「龍的傳人」等多首曲目。（記者詹湘淇攝）

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