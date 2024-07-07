鄭文燦疑涉貪交保 民進黨桃園民代：外界不必捕風捉影

民進黨桃園市中壢區市議員聯合舉辦「反濫權護民主座談會」，與會民代依序宣講。（記者李容萍攝）

2024/07/07 13:49

〔記者李容萍／桃園報導〕前桃園市長、海峽交流基金會董事長鄭文燦疑涉犯貪污治罪條例，今（7）日請辭，引發外界關注，民進黨桃園市中壢區市議員今（7）日聯合舉辦「反濫權護民主座談會」，包括民進黨發言人吳崢、民進黨不分區立委林月琴等人，被問及國民黨、民眾黨以此大作文章，甚至有國民黨民代爆料鄭文燦可能涉及的不法案件獲利高達數十億元表示，這是有人為博取聲量說出很誇大的說法，民進黨無法影響或控制其他政黨要怎麼詮釋這件事，無論如何民進黨面對司法案件的態度就是勿枉勿縱，期待檢調儘速釐清。

吳崢受訪表示，賴清德總統昨（6）日下午出席不公開行程受訪時表示，不分黨派，不問何人，只要涉及非法，檢調都應該查辦，勿枉勿縱，這是為了國家發展穩定必須要有的態度，希望把這個事件調查、釐清和水落石出，無論事情真相如何？都應該讓全國國民知道。

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民進黨不分區立委林月琴說，這件案子鄭文燦以500萬元交保候傳，就靜待司法調查，相信鄭在過去在桃園市長任內的服務是有目共睹，對於外界認為這是民進黨內部在清除政敵，林月琴則說，這段時間一定會有許多揣測，如果是謠言的話就只是謠言，針對案件本身，還是要相信司法調查。

桃園市議員魏筠、黃崇真、彭俊豪、王珮毓、張肇良也說，發生事情後就勇於面對，案子靜待司法調查、相信司法，如果查無不法事項，也希望盡快調查還給鄭文燦清白。對於是否為黨內在清除政敵？他們提到，台灣是三權自治司法獨立的國家，這樣的說法不太可能，過去連陳水扁前總統有案子檢調也是直接調查，沒有什麼總統介入司法這件事，這種揣測大可不必。

對於國民黨接連爆料鄭涉及的土地開發等案，不法獲利可能高達數十億元，魏筠強調，這部分捕風捉影、以訛傳訛的事情一定會很多，民代都希望有聲量，難免說出很誇大的話，整件事靜候時間證明一切。

民進黨桃園市中壢區市議員聯合舉辦「反濫權護民主座談會」，與會民代依序宣講。（記者李容萍攝）

民進黨桃園市中壢區市議員聯合舉辦「反濫權護民主座談會」，民進黨發言人吳崢（左4）、立委林月琴（左5）對鄭文燦疑涉貪案表示看法。（記者李容萍攝）

民進黨桃園市中壢區市議員聯合舉辦「反濫權護民主座談會」，民進黨發言人吳崢（左）、立委林月琴（中）對鄭文燦疑涉貪案表示看法。（記者李容萍攝）

民進黨桃園市中壢區市議員聯合舉辦「反濫權護民主座談會」，巿議員魏筠出席。（記者李容萍攝）

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