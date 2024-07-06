民進黨中市黨部主委交接 許木桂：逆風時期、責任重大

民進黨台中市黨部主委許木桂說，現今是逆風，將加強黨員凝聚力。（記者黃旭磊攝）

2024/07/06 12:52

〔記者黃旭磊／台中報導〕民進黨台中市黨部舉行第7、8屆主委交接暨執評委員宣誓就職典禮，新任主委許木桂、評議委員會召集人陳怡潔及8名評委、16名執行委員，還有76名市黨員代表就任，由於海峽交流基金會董事長鄭文燦遭桃園地檢署聲押禁見，許木桂並未提及，僅表示，現今民進黨是逆風，主委責任重大，將「加強黨員凝聚力，力拚2026年市長、市議員勝利，里長席次增加。」

就職典禮上午在大里區菊園餐廳舉行，前台中市長張溫鷹、民進黨中央黨部中執委陳淑華及前台中市黨部主委李天生等上百人到場，台中市議員陳俞融主持，邀請台中市議員黨團總召蕭隆澤及市議員江肇國、周永鴻及謝家宜等人致詞。

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許木桂頒發當選證書給黨部執委後，以台語受訪表示，現今民進黨是逆風，責任重大將勇於承擔，將一致團結衝刺2026年市長、議員勝利，里長席次增加。

許木桂說，首度邀請全國黨代表與會，全力推動黨內凝聚力，讓黨員、里長最基層的市民代表多互動有向心力。

至於台中市無黨籍原住民議員朱元宏、古秀英回歸國民黨，對此，許木桂說，這兩人原本就是國民黨，只是選舉時用無黨選，將認真增加民進黨議員席次，2026年選舉一定要過半。

台中市黨部第8屆主委許木桂（左5）及評議委員會召集人陳怡潔（左4）就任。（記者黃旭磊攝）

台中市黨部主委許木桂（左）頒發當選證書給黨部執委。（記者黃旭磊攝）

立委何欣純說，將持續勇往直前，吸引更多民眾認同黨理念。（記者黃旭磊攝）

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