白委被認「小藍」 柯文哲：還是要維持主動性、主體性

民眾黨主席柯文哲被問及民眾黨在國會被貼上「小藍」的標籤，他表示，所以民眾黨立院黨團每週固定開記者會，先向大眾說明民眾黨的主張，以避免在「小藍」、「小綠」的泥沼中打轉。 （記者彭健禮攝）

2024/07/06 12:40

〔記者彭健禮／苗栗報導〕民眾黨主席柯文哲今（6）日上午到苗栗，參加民眾黨不分區立委陳昭姿與民眾黨苗栗縣黨部聯合服務處揭牌。柯文哲被問及民眾黨在國會被貼上「小藍」的標籤，傳出是柯「做不出決定？」對此，他表示，所以民眾黨立院黨團每週固定開記者會，先向大眾說明民眾黨的主張，以避免在「小藍」、「小綠」的泥沼中打轉。

柯文哲說，在國會改革之後，民眾黨也重新檢討，「會改革哪一條不是民進黨當年的主張？結果民進黨還有這種能力去鼓動年輕人上街頭」，民眾黨也檢討到底是哪裡錯了？

請繼續往下閱讀...

柯文哲說，所以民眾黨檢討後，決定還是要維持一個主動性、主體性，所以大概每週五都會固定開記者會，先向大眾說明黨團主張，而不是讓國民黨、民進黨提出來後，民眾黨再跟誰？否則這樣永遠在小藍、小綠的泥沼中打轉，所以政治上的策略有改變。

另，對於2026選舉，柯文哲曾表示以縣市議員為主力，也被外界解讀黨籍立委黃珊珊、黃國昌問鼎縣市首長之路斷？柯文哲則解釋，縣市議員的層面儘量提名，但縣市長部分，要找到適當的人，這段時間民眾黨有認真的找，若找不到有足夠能量的，也不要為了選而選，這沒有必要。

此外，對於民眾黨中央評議委員會4日召開會議，通過黨員吳靜怡除名，柯文哲也說，尊重中評委的處理判斷，其他沒有什麼特別要講的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法