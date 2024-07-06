為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

白委被認「小藍」 柯文哲：還是要維持主動性、主體性

民眾黨主席柯文哲被問及民眾黨在國會被貼上「小藍」的標籤，他表示，所以民眾黨立院黨團每週固定開記者會，先向大眾說明民眾黨的主張，以避免在「小藍」、「小綠」的泥沼中打轉。 （記者彭健禮攝）

民眾黨主席柯文哲被問及民眾黨在國會被貼上「小藍」的標籤，他表示，所以民眾黨立院黨團每週固定開記者會，先向大眾說明民眾黨的主張，以避免在「小藍」、「小綠」的泥沼中打轉。 （記者彭健禮攝）

2024/07/06 12:40

〔記者彭健禮／苗栗報導〕民眾黨主席柯文哲今（6）日上午到苗栗，參加民眾黨不分區立委陳昭姿與民眾黨苗栗縣黨部聯合服務處揭牌。柯文哲被問及民眾黨在國會被貼上「小藍」的標籤，傳出是柯「做不出決定？」對此，他表示，所以民眾黨立院黨團每週固定開記者會，先向大眾說明民眾黨的主張，以避免在「小藍」、「小綠」的泥沼中打轉。

柯文哲說，在國會改革之後，民眾黨也重新檢討，「會改革哪一條不是民進黨當年的主張？結果民進黨還有這種能力去鼓動年輕人上街頭」，民眾黨也檢討到底是哪裡錯了？

柯文哲說，所以民眾黨檢討後，決定還是要維持一個主動性、主體性，所以大概每週五都會固定開記者會，先向大眾說明黨團主張，而不是讓國民黨、民進黨提出來後，民眾黨再跟誰？否則這樣永遠在小藍、小綠的泥沼中打轉，所以政治上的策略有改變。

另，對於2026選舉，柯文哲曾表示以縣市議員為主力，也被外界解讀黨籍立委黃珊珊、黃國昌問鼎縣市首長之路斷？柯文哲則解釋，縣市議員的層面儘量提名，但縣市長部分，要找到適當的人，這段時間民眾黨有認真的找，若找不到有足夠能量的，也不要為了選而選，這沒有必要。

此外，對於民眾黨中央評議委員會4日召開會議，通過黨員吳靜怡除名，柯文哲也說，尊重中評委的處理判斷，其他沒有什麼特別要講的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
民眾黨不贊成更動罷免門檻 許宇甄版本改推連署須附身分證影本
2024/07/03 16:00

民眾黨不贊成更動罷免門檻 許宇甄版本改推連署須附身分證影本
批吳子嘉散佈「林右昌疑圖利大日、NET」 游本明：受誰所託有何目的？
2024/07/05 18:19

批吳子嘉散佈「林右昌疑圖利大日、NET」 游本明：受誰所託有何目的？

國家新美院 鶯歌稀有推案 宜居2~4房
鄭文燦涉弊案被聲押 柯文哲：過去傳聞很多、就等調查結果
2024/07/06 12:09

鄭文燦涉弊案被聲押 柯文哲：過去傳聞很多、就等調查結果
被民眾黨開除黨籍 吳靜怡：我不是草、剛好以正視聽
2024/07/05 17:46

被民眾黨開除黨籍 吳靜怡：我不是草、剛好以正視聽
政治今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播