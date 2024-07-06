藍委指鄭文燦被聲押是民進黨內鬥 綠營：尊重檢調調查

前桃園市長、海基會董事長鄭文燦疑涉入土地開發弊案，昨天被桃園地檢署傳喚，經檢察官漏夜偵訊後於今凌晨向桃園地方法院聲請羈押禁見。（資料照）

2024/07/06 12:28

〔記者陳政宇／台北報導〕前桃園市長、海基會董事長鄭文燦疑涉犯貪污治罪條例對於職務上行為受賄等罪嫌，桃園地方檢察署向法院聲請羈押並禁止接見，國民黨立委質疑是民進黨內鬥白熱化。民進黨立委吳思瑤則表示，對在野黨的政治揣測不予評論，現在唯一該做的就是「尊重檢調調查」。

桃檢今發布新聞稿表示，檢察官指揮法務部調查局桃園市調查處偵辦相關案件，昨天傳喚被告到案，經檢察官訊問後，認為被告犯罪嫌疑重大，有羈押原因及必要，予以逮捕，向法院聲押並禁止接見。鄭文燦則透過律師聲明，自己沒有不法行為，一切會配合司法調查，希望能盡快釐清真相，證明清白。

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民進黨立委許智傑受訪直言，聽到這個消息相當震驚，真的感到很意外，他覺得不太可能，相信司法會秉公處理，靜待後續調查。

此外，國民黨立委王鴻薇認為，鄭文燦過去在桃園市長任內，確實涉及很多的土地開發弊案，但最後都是查無實證，如今檢調大動作偵辦，讓人懷疑民進黨是否在上演宮廷大戲，這樣的內鬥，使得外界極為關心。

對此，吳思瑤強調，此案就尊重檢調的調查，她沒有任何評論，而在野黨的一些政治的揣測，她也不予評論，「尊重檢調調查」就是現在唯一能做、也是應該做的事。

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