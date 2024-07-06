童子瑋否認認識拆樑行動人員 凌濤：過去一段時間謊話連篇

國民黨智庫副執行長凌濤凌濤。（記者張嘉明攝）

2024/07/06 10:25

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨智庫副執行長凌濤日前點名基隆市議長童子瑋的「乾媽乾姐的女兒」是罷免基隆市長謝國樑的行動發言人林茵茵，遭童子瑋澄清否認，今日他再在臉書痛批童子瑋「過去一段時間，謊話連篇」，並要求民進黨為介入罷樑行動向全體基隆市民道歉。

凌濤表示，童子瑋拍了短影音，切割乾姊及乾姊的女兒，並在廣播中明確表明跑攤沒見過大學生，不認識林茵茵，「看節目才認識」，林茵茵連線各節目，也表示媽媽的交友她不熟，被媒體解讀林茵茵不認識童子瑋，這幾天民進黨側翼紛紛說童子瑋與乾姊的關係，甘林茵茵什麼事，因此他公開一段影片內容，恰好拆穿謊言，「第一個願望我女兒平平安安、第二個願望我弟弟平平安安，還摸頭，足見多親密」，證據確鑿。

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凌濤指出，拆樑行動就是一樁謊言，背後有民進黨秘書長林右昌的家人及童子瑋的介入，公民運動已經變成「民進黨運動」，事實是民進黨介入的7天，惡意罷免活動從每天只有700份連署，變成單日達到2200份，結果因為筆跡重複、同一人連署多份等操作痕跡明顯，自己勘驗都啞口無言，慘遭選委會「不予受理」，間接認證這是一場民進黨的惡罷行動。

凌濤指出，王慧美是童子瑋的乾姐，王慧美說童子瑋是她「最親愛的家人」，而林茵茵要叫王慧美一聲媽，這麼多年的互動，凡事臉書都會tag，童子瑋突然一夕間就全忘光了。

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