馬辦轟賴清德就職演說帶頭違憲 學者王智盛：符合維持現狀非走向獨立

總統賴清德今天發表就職演說，分七大主軸闡述「承先啟後、迎向未來」，帶領台灣前進穩定可信賴的新未來。（記者劉信德攝）

2024/05/20 18:21

〔記者陳鈺馥／台北報導〕總統賴清德今日發表就職演說，他引用「中華民國憲法」指出，中華民國主權屬於國民全體，有中華民國國籍者，為中華民國國民，並強調「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，遭到馬辦質疑違反一中憲法。學者分析，「大陸地區人民」本來就不是中華民國國民，賴為重構兩岸定位做了非常清楚的論述，挑動了馬英九這些人的敏感神經，從實務和法理來看，此法說均符合維持現狀架構，不是走向獨立的破壞現狀。

賴清德指出，國人應該了解，即使全盤接受中國的主張，放棄主權，中國併吞台灣的企圖並不會消失。有主權才有國家，根據「中華民國憲法」，中華民國主權屬於國民全體；有中華民國國籍者，為中華民國國民；由此可見，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。

請繼續往下閱讀...

馬英九基金會執行長蕭旭岑則指控，賴演說內容違反「中華民國憲法」。第一、根據「中華民國憲法」兩岸同屬一中，大陸地區與台灣地區都屬中華民國，不是兩個國家，「說中華民國與中華人民共和國互不隸屬」就是違背憲法；其次，根據我國憲法，國家名稱是「中華民國」，賴清德說「台灣也是國家名稱」，明顯違憲；其三， 過去中華民國總統，也就是台灣領導人，從未承認「中華人民共和國」，而是以「大陸地區」稱呼，若把大陸視為一個國家，同樣是違憲。

對此，兩岸政策研究協會學者王智盛受訪表示，「中華民國憲法」從未規範大陸地區人民是中華民國國民。「中華民國憲法」只提到「具有中華民國國籍者，為中華民國國民」，從憲法增修條文衍生出來的兩岸人民關係條例則提到，在中華民國統治權以外的是大陸地區人民，所以問題癥結是大陸地區人民是不是中華民國國民？

王智盛指出，無論中華民國憲法或兩岸人民關係條例都沒有提到大陸地區人民是中華民國國民，兩岸條例只提到因為沒有中華民國戶籍，所以叫「大陸地區人民」。不過，去年行政院的函示明確指出，所謂中華民國國民是指住在台灣設有戶籍的國民，而相關移民法規都有明確規範什麼是中華民國國民，簡單講就是「大陸地區人民不等於中華民國國民」。

王智盛分析，賴清德今天講法是成立的，因為你不具有中華民國國籍，所以你不是中華民國國民。在實務上，13億中國人民沒有中華民國國籍，而且本來就不會有。法理上，雖然兩岸條例沒有規定，但國籍法、移民法規都有清楚定義什麼是中華民國國民，所以從整個架構來看，賴總統談話無庸置疑。

王智盛提及，只是過去從來沒有人用這麼清晰方式定義兩岸之間的定位，賴清德總統為了要重構兩岸之間定位的論述，特地在就職演說進行非常清楚的論述，當然挑動了馬英九這些人及深藍群眾的敏感神經，不過，從實務和法理來看，都是符合維持現狀的架構。

針對馬英九基金會執行長蕭旭岑聲稱賴的談話違反一中憲法，王智盛反問，難道馬辦認為大陸地區人民也是中華民國國民嗎？大陸地區人民並沒有中華民國國籍和我國護照。賴的談話不是製造「新兩國論」，賴清德只是把過去國民黨在修憲過程中，所造成的法理及現實的混亂和落差，更加清晰呈現出來，不是走向獨立的破壞現狀。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法