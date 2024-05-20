21響禮砲致敬！賴清德就職 四大強投領唱國歌、巨幅國旗凌空

賴清德總統宣誓就職發表演說。（記者塗建榮攝）

2024/05/20 11:52

〔記者林哲遠／台北報導〕總統賴清德今（20）日就職，慶祝大會在總統府前廣場登場，由職棒4大傳奇強投陳義信、黃平洋、謝長亨、康明杉合體開嗓領唱國歌，除了21響禮炮軍禮致敬，還有陸軍12架直升機編隊吊掛巨幅國旗凌空，空軍F-16V、幻象2000、國造IDF經國號及勇鷹、AT-3高教機都以5機編隊通過總統府前，鼓舞軍民士氣。

在配合總統、副總統抵達慶祝大會會場之際，國防部陸軍關渡地區指揮部砲兵營砲一連（禮砲連）首先結合國軍聯合樂隊演奏「總統致敬曲」，以3秒1發方式，施放國家慶典最高規格的21響禮砲，代表國軍對三軍統帥的敬意。

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緊接著，中職4大傳奇強投，兄弟象的陳義信、味全龍的黃平洋、統一獅的謝長亨、三商虎的康明杉今日穿著一身黑西裝，擔任國歌領唱人，與國立實驗合唱團、花蓮縣西寶國小、國立台北教育大學音樂系合唱團，為大眾領唱國歌。

在唱國歌的同時，國防部也出動12架直升機吊掛國旗，在大會上空為總統祝賀，國防部說明，由陸軍CH-47SD契努克中型運輸直升機，吊掛巨幅國旗1面，在2架UH-60M黑鷹直升機護衛下，搭配AH-64E、AH-1W攻擊直升機及海軍S-70C反潛直升機各3架，由北向南編隊飛行通過會場上空，以凌空飄揚的國旗，展現壯盛軍容，鼓舞軍民士氣、凝聚向心。

賴清德、蕭美琴就職慶祝大會。（記者塗建榮攝）

總統就職慶祝大會，國防部示範樂隊演出。（記者塗建榮攝）

總統就職典禮，CH-47直升機吊掛巨幅國旗經過總統府。（記者王藝菘攝）

總統就職慶祝大會，空軍F-16V戰機編隊。（記者劉信德攝）

總統就職典禮，雷虎小組噴AT-3教練機射藍白紅三色彩煙，為就職典禮畫下句點。（記者王藝菘攝）

國防部陸軍關渡地區指揮部砲兵營砲一連（禮砲連）今日在就職典禮會場，以3秒1發施放國家慶典最高規格的21響禮砲，代表國軍對三軍統帥的敬意。（記者林哲遠攝）

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