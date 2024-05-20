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JW貼文掰掰！吳釗燮PO出6年外長集錦畫面

國安會秘書長吳釗燮於擔任外長期間，曾「偷偷問」瑞典國會議員歐柏莉（Boriana Åberg ）家具店IKEA的正確讀音。（取自外交部影片）

國安會秘書長吳釗燮於擔任外長期間，曾「偷偷問」瑞典國會議員歐柏莉（Boriana Åberg ）家具店IKEA的正確讀音。（取自外交部影片）

2024/05/20 10:10

〔記者楊堯茹／台北報導〕第16任正副總統賴清德、蕭美琴今（20日）宣誓就職，伴隨新政府上任，吳釗燮正式接下國安會秘書長重任，卸下6年外交部長一職，他昨也在外交部社群平台貼文表示，「JW貼文也將感傷地走入歷史」，並向一路追蹤、支持的朋友致意。

吳釗燮於外交部長任內，鼓勵駐外館處使用社群平台宣傳台灣，自己更是以身作則，以英文名縮寫「JW（Joseph Wu）」在外交部的社群平台發文，辛辣直爽發言常引起各界關注，曾打趣表示「乾脆說月亮也屬於中國」，大酸中國吃台灣主權豆腐。

這次，吳釗燮同樣在社群平台與大眾道別，發出了最後的JW貼文。他表示，「終於到了我要向 #外交部 道別的時刻。隨著我的離任，JW貼文也將感傷地走入歷史。我要向所有一直支持台灣和追蹤我們的朋友致敬，也向每一位朋友獻上我衷心的祝福。」

貼文也附上6年來的重要剪影，包括隨行前總統蔡英文出訪友邦的每次旅程，包括他在加勒比海友邦的馬上英姿，另有接待捷克參院議長韋特齊（Miloš Vystrčil）、眾院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）以及美國、歐洲、日本等國訪團的集錦，還曾偷偷問瑞典國會議員歐柏莉（Boriana Åberg ）家具店IKEA的正確讀音。

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