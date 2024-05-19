最後1天上班！蔡英文曬愛貓同框照 網友不捨：感謝這8年有妳

蔡英文在Threads上分享愛貓蔡想想與自己的同框照，紀念在總統府的最後一天。（圖翻攝自蔡英文Threads）

2024/05/19 21:46

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天（19日）是總統蔡英文任期最後一天，今晚她透過社群平台細數過往8年政績與感言，並感謝台灣人民願意給她機會，一同為台灣創造許多引以為傲的第一次，「未來，我會繼續在不同的崗位上，和大家、和台灣並肩前行。」

蔡英文今晚在臉書和Threads發文表示，「今天是我最後一天在總統府上班。最近我有很多行程，都是最後一次，我也遇到很多朋友，把握機會來跟我合照。拍完照，他們通常會說一句『謝謝總統』，其實，最應該說謝謝的人，是我。謝謝台灣人民，在八年前給我機會，將對台灣的改變和期待託付給我，我也懷抱著改革的信念，走進了總統府。我還記得，我在八年前的就職典禮上說，我會讓大家看到這個國家的改變。」

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「因此，我們召開原轉會、成立促轉會，為台灣的歷史正義及轉型正義努力，展現台灣的民主價值。我們也推動產業升級、穩定經濟、建設台灣，提升了國家的競爭力，讓台灣在全球經濟和繁榮中扮演關鍵角色，更為我們的下一代，打下了堅實的發展基礎。還有婚姻平權、年金改革、國防改革、國防自主、能源轉型，雖然過程中有許多挑戰和考驗，但在讓國家更好的信念下，我們都見證了台灣的進步和改變。」

「謝謝大家，和我一起為台灣創造了許多第一次，讓自由民主、公平正義、尊重包容，都扎根在這塊土地上，為台灣寫下歷史，也促進了國家的整體發展。我曾經說過，我的任期會留在520，但我們的國家要繼續前進。如果要留下一句話給台灣，我會說，我希望台灣是團結的台灣。我們要對自己有信心，只要是對國家好的事情，在我們通力合作下，一定可以完成。過去八年是如此，我相信，未來的日子也會是如此。再次感謝每一位台灣人民，未來，我會繼續在不同的崗位上，和大家、和台灣並肩前行。」

此外，蔡英文還特別PO出自己與愛貓「蔡想想」的親暱同框照，紀念在總統府的最後一天。網友紛紛留言表示，「謝謝小英總統，您帶領的團隊讓台灣被世界看見」、「這八年感謝有小英總統」、「美好的八年，謝謝妳的陪伴，讓我更以台灣人為榮」、「小英總統真的給我們一個更好的台灣 ，而且是世界的台灣」、「在這全球走來艱困的八年中，感謝有您，讓我們繼續在這片土地、這個國家安居樂業」。

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