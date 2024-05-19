民眾黨519遊行 發言人竟嗆「梅子粉都不拿下來！」

民眾黨發言人李頂立（左1）高聲嗆聲，要求民進黨「拿出梅子粉」。（記者羅沛德攝）

2024/05/19 21:48

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨今（19）日下午於民進黨中央黨部外舉辦「519草根決行」行動，集會民眾以人手一顆芭樂的方式表達訴求，但過程中，民眾黨發言人李頂立竟發表了令人一頭霧水的奇異言論：「民進黨不出現，連梅子粉都不拿下來！」民進黨立委林俊憲則在社群媒體上回應「我會建議主席，看是否以後買一點（梅粉）在黨部放著」。

民眾黨今天於民進黨中央黨部前發起集會，抗議蔡政府執政8年開「芭樂票」的行為，不過在示威過程中，李頂立居然手持麥克風高聲嗆聲：「當人民在這邊揮灑淚水和汗水的時候，民進黨不出現，連梅子粉都不拿下來！在網路上搞阿。」

請繼續往下閱讀...

針對這番奇異言論，林俊憲則在臉書PO文給出回應，他除了連打了5個問號表達納悶之外，也幽默的說：「抱歉，今天黨部沒人上班，也不知道黨部平常有沒有常備梅粉？我會建議主席，看是否以後買一點在黨部放著。我有芭樂，你有梅粉嗎？519，給我梅粉大遊行。」

另外，林俊憲也在社群平台Threads上PO出了日前民眾黨立委黃國昌對民進黨立委范雲怒吼的「我有欠你喔」影片片段，並稱這部影片是「有關索取梅粉乙事，給民眾黨朋友們的回覆」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法