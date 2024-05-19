印度代表：吳釗燮務實且誠摯 台印關係最大推手

印度駐台代表葉達夫（右）表示，吳釗燮（左）誠摯且務實，拉近台印關係的決心更是明確，確信雙邊關係將持續深化。圖為今年1月22日印度台北協會舉行「印度共和紀念日慶祝酒會」，吳釗燮應邀出席和葉達夫向與會者致意。（資料照）

2024/05/19 18:24

〔記者楊堯茹／台北報導〕520總統就職典禮明登場，這也意味著內閣將總辭，近20年「撐最久」的外交部長吳釗燮也將卸任，並回任國安會祕書長。吳釗燮任期內不僅將對歐美關係推上史上最佳，一句「我愛印度」也讓台印關係來到高點，印度駐台代表葉達夫（Manharsinh Laxmanbhai Yadav）表示，吳釗燮誠摯且務實，拉近台印關係的決心更是明確，確信雙邊關係將持續深化。

外交部長吳釗燮明將卸下外長職務，並回任國安會秘書長。印度駐台代表、印度台北協會會長葉達夫表示，吳釗燮是位很好的朋友，也很感激吳釗燮自他抵任駐台代表後所展現的支持，「吳釗燮總是平易近人、務實且誠摯」；他強調，吳釗燮是雙邊經濟及民間交流的最大推手，對於拉近台印關係的專注與決心更是明確，確信雙邊關係未來將持續深化。

請繼續往下閱讀...

吳釗燮在任內接連出席印度的排燈節（Diwali）以及侯麗節（Holi）慶祝活動。對此，葉達夫表示，吳釗燮在活動上大喊「我愛印度」，這讓吳釗燮成為印度國內最受歡迎的外交官員之一，之後能在台北賓館慶祝排燈節，吳釗燮更扮演了關鍵角色，更不用說他時常接受印度媒體專訪，吳釗燮的人氣並不僅限於台灣，在印度也是實質成長中。

吳釗燮於2018年2月起擔任外交部長，任期超過6年，不僅是近20年「撐最久」的外交部長，也是外媒口中「世界上最難當的外長」，在國內政治競爭以及特殊外交處境中屹立不搖。中山大學中國與亞太研究所教授郭育仁指出，雖然吳釗燮任內斷交非常多國家，但8年來推動務實外交也有重大突破，他肩負「台灣外交典範轉移」重任與壓力，從早期重視邦交國數量轉移到理念相近國的實質關係。

在立法院外交及國防委員會與吳釗燮交手多年的立委王定宇則說，吳釗燮對民主自由價值的立場堅定，贏得理念相近國家的信任，才能實質提升雙邊關係，比如說北美事務協調委員會正名為台灣美國事務委員會，日本交流協會也變成台灣日本交流協會，同時提升台灣在區域組織、國際媒體的能見度；吳釗燮身為準戰時外長應給予相當大的肯定，台灣國造潛艦獲得許多非邦交國的技術、設備協助，這都是外交上的力量。

此外，吳釗燮另一大特點則是其「民主悍將」的風格，對於俄羅斯以及中國等邪惡軸心國家直言痛批，美國前國務院次卿柯拉克（Keith J. Krach）也曾在社群平台稱他為「無懼戰士」。對此，王定宇則說，吳釗燮其實是滿紳士（gentle）的人，只有在面對中國打壓才會比較強悍，那是他對國家的熱愛，願意強悍地捍衛台灣的外交利益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法