邀企業共同支持友善育兒政策 苗縣府召開說明會

中央與地方政府持續提倡友善的育兒政策，苗栗縣政府昨（16）日舉辦設置哺（集）乳室與托兒設施措施計畫說明會，邀請講師與企業說明，協助企業建構友善育兒環境與措施。（圖由縣府提供）

2024/01/17 10:23

〔記者彭健禮／苗栗報導〕中央與地方政府持續提倡友善的育兒政策，苗栗縣政府昨（16）日舉辦設置哺（集）乳室與托兒設施措施計畫說明會，邀請講師與企業說明，協助企業建構友善育兒環境與措施。

說明會由副縣長鄧桂菊主持，社團法人中華民國管理科學學會王芷菁及亞太資電科技股份有限公司陳彥芝2位講師與企業單位說明。鄧桂菊表示，人力是企業的根本，希冀透過講師深入淺出的解說，讓大家更瞭解計畫流程及宗旨，進而讓企業照顧好員工，讓企業吸引及留住優秀人才，提高生產效益，打造勞資雙贏。

請繼續往下閱讀...

縣府勞動及青年發展處表示，中央與地方政府持續提倡友善的育兒政策，其中性別平等工作法第23條明文規定，僱用受雇者人數達100人以上之雇主，應提供哺（集）乳室及托兒設、措施，協助其員工托育子女；而且勞動部定有「哺集乳室與托兒設施措施設置標準及經費補助辦法」，補助雇主設置哺（集）乳室、托兒設施或提供托兒津貼。

勞青處鼓勵企業建立一個關懷、正向支持員工哺育、養育子女的工作環境，使員工安心工作，發揮工作潛能，企業也能因此吸引及留住優秀人才，提高生產效益，打造勞資雙贏。今年起也將加強對轄內事業單位，辦理相關勞動法令宣導、法遵訪視及相關檢查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法