中市3國民黨議員選上立委 藍營議會席次未過半仍占優勢

國民黨中市議員有3席選上立委，但國民黨在市議會仍是多數黨，仍佔優勢。（記者蘇金鳳攝）

2024/01/17 08:11

〔記者蘇金鳳／台中報導〕今年立委選舉，台中市國民黨市議員黃健豪、羅廷瑋及黃仁3人選上立委，由於黃仁為平地原住民市議員，因該選區只有1席市議員席次，因此將進行補選，而中市議會原本為65席市議員，將減為62席，國民黨雖由32席減少為29席，但民進黨只有24席，國民黨仍是多數黨，市議會過半是32席，但台中市國民黨與民眾黨在此次立委選舉藍白合，加上與無黨籍市議員友好，議案應可過半通過。

中市選委會表示，中市第15選區將在市議員黃仁就任立委後，依地方制度法第81條規定，3個月內完成市議員補選。

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國民黨在中市議會的席次原本為32席，但此次立委選舉，參選立委的3席市議員全部選上，因此從今年新會期開始將減3席，成為29席，不過，民進黨仍只有24席，台灣民眾黨原本只有1席江和樹，無黨籍的陳清龍加入後，成為2席，時代力量1席，無黨籍6席，而台中市議會的席次減少為62席，未來議會過半為要32席。

不過，由於國民黨仍是多數黨，屆時爭議議案若要表決，以中市長盧秀燕在此次立委選舉力挺民眾黨的蔡壁如，2席民眾黨應會支持盧市府，再加上無黨籍的市議員也跟盧市府交情不錯，盧市府的議案應該都會通過。

此外，國民黨的平地原住民市議員黃仁選上立委，該選區因為只有1席市議員，要在3個月內完成補選。

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