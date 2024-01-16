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主持金門縣府布達典禮 陳福海拋「逆增上緣」與團隊共勉

金門縣長陳福海主持原新任首長聯合布達交接典禮。（記者吳正庭攝）

金門縣長陳福海主持原新任首長聯合布達交接典禮。（記者吳正庭攝）

2024/01/16 23:17

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣長陳福海今天主持縣府主官（管）交接布達典禮，人事異動名單包括：縣府民政處處長許慧婷、行政處長陳金增、車船處處長李文堆、金門日報社社長蔡湛成、縣大同之家主任許一傑、縣文化園區管理所所長盧根陣、金沙鎮戶政事務所主任陳明伶。

陳福海表示，大選的結果對金門深具挑戰，他現在是1天當3天用，將秉持「金門優先」，會花更多時間在台北、北京。他並引用佛語，指「逆增上緣」是他現在的寫照，與團隊共勉。

陳福海說，1月13日金門鄉親已作出決定，無論如何，這個國家未來的領導人已經確定，和金門選票所選出的不同，讓他覺得深具挑戰。他說，金門的政治人物應該少一點私心，多一點公心，少一點在政黨之間的選擇，多一點「金門優先」。

陳福海說，兩個總統參選人沒有提出對金門的重大政見，總統當選人也沒有提出任何金門重大政見，這是很難看到的，所以要反思。

他重申，選舉過後對金門會有更多的挑戰，未來他不得不在台北時間多一點，在北京時間也會有，在福建的時間會多一點，因為兩岸這種氛圍，美國、中國這種關係，兩岸間台灣和中國，金門和廈門，相信會有很多質變；這些都需要談很多金門的故事，如果不做，以他從政將近40年的經驗，實不樂見；他說，他願意燃燒自己，去克服。

金門縣長陳福海（右二）主持金沙鎮戶政事務所新任主任陳明伶（右一）、原任主任許光前（左一）交接，縣府主計處處長王崑龍（左二）監交。（記者吳正庭攝）

金門縣長陳福海（右二）主持金沙鎮戶政事務所新任主任陳明伶（右一）、原任主任許光前（左一）交接，縣府主計處處長王崑龍（左二）監交。（記者吳正庭攝）

金門縣長陳福海（右五）主持所屬機關原新任首長聯合布達交接典禮。（記者吳正庭攝）

金門縣長陳福海（右五）主持所屬機關原新任首長聯合布達交接典禮。（記者吳正庭攝）

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