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竹縣府發聲明譴責萬喬豐虛假履約 強調已改廠商檢測3橋梁均良好

新竹縣政府今（16）日發布新聞表示，在發現萬喬豐工程技術顧問公司以虛偽不實文件履約時，即依契約扣罰、賠償並追回溢付價款，配合檢調調查，並改委託另一家合法公司執行橋梁檢測，3座橋梁檢測結果均良好。 （記者廖雪茹攝）

新竹縣政府今（16）日發布新聞表示，在發現萬喬豐工程技術顧問公司以虛偽不實文件履約時，即依契約扣罰、賠償並追回溢付價款，配合檢調調查，並改委託另一家合法公司執行橋梁檢測，3座橋梁檢測結果均良好。 （記者廖雪茹攝）

2024/01/16 16:59

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南方澳斷橋檢測教授陳明正 竹縣3座橋也用假照片驗收

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府今（16）日發布新聞表示，萬喬豐工程技術顧問公司承攬2018年新竹縣轄內農路、村里道路及行人橋等橋梁基本資料建置與安全檢測評估案，縣府在發現該公司以虛偽不實文件履約時，即依契約扣罰、賠償並追回溢付價款，配合檢調調查，並隨即改委託另一家合法公司執行每2年一次的橋梁檢測，3座橋梁檢測結果均良好，請民眾可放心通行。

工務處說，因判刑確定，縣府為了杜絕不良廠商再涉入政府標案，已商議以違反政府採購法第101條，刊登其為拒絕往來廠商。

工務處表示，縣府在發現萬喬豐工程技術顧問公司以虛偽不實文件履約時，即依契約扣罰、賠償並追回溢付價款，並配合新竹縣調查站調查。

工務處指出，萬喬豐工程技術顧問公司以不實文件履約，縣府除依契約進行扣罰、賠償並追回溢付價款外，其涉違法事宜，也由政風處配合新竹縣調查站調查，後續偵辦並進入法院審理，近日確定該公司負責人判刑6個月，縣府感謝司法查明真相，對於不肖業者偽造不實文書，不顧公共安全，予以嚴厲譴責。

縣府發現萬喬豐涉及不實文件履約時，即已全力配合檢調調查，並且依法委託另外的合法公司執行橋梁檢測，目前2020和2022年檢測中，包含曾遭不實履約的新豐鄉太和橋、後湖橋及瑞光橋在內的橋梁，檢測結果均良好，請民眾可放心通行。

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