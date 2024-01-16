籲民眾黨8立委秀「2年條款」佐證 謝立功：否則是帶頭「國會黑箱」

民眾黨前秘書長謝立功要求，民眾黨8位準立委拿出簽署「2年條款」的佐證，否則就是帶頭「國會黑箱」。（資料照）

2024/01/16 17:32

首次上稿17:04

更新時間17:32

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨前秘書長謝立功今爆民眾黨不分區立委提名時，有達成2年就要輪替的協議，不過前8名不分區的「準立委」，只有一位有簽署2年條款。民眾黨發言人楊寶楨隨即駁斥，謝不實指控、造謠，更痛批不要隨國民黨應和「戰犯説」。對此，謝立功再度開轟，民眾黨自己公開透明做起，如果8位委員都同意協議，自然該拿出簽署的佐證。

謝立功表示，誠信很重要，柯主席若覺得2年條款已無必要，必須對外正式澄清，別動輒給人扣上造謠的帽子。

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他強調，選舉已經結束，改革不能只要求別人，也要先從民眾黨自己公開透明做起，如果8位委員都同意協議，自然該拿出簽署的佐證，否則就是帶頭「國會黑箱」，這也嚴重違背柯文哲主張的核心價值。

柯陣營︰8人選後都已簽署「2年條款」

對此，時任柯文哲競總發言人戴于文澄清，目前8位新科委員，皆已在選後這2天簽署「2年條款」完成，謝前秘書長訊息掌握不精確。另外，針對謝立功提到要找戰犯一事，他諷刺，若把謝名字遮起來還以為是國民黨發言人凌濤。

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