高市議員不滿枯等官員 議會今年第一次流會

高市議員邱于軒（背對鏡頭）不滿市府官員不尊重議會、讓議員枯等，運發局官員嘗試說明溝通。（記者王榮祥攝）

2024/01/16 12:39

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會臨時會今審查運動發展局總預算時，因官員未即時到場、致使議員枯等，主席宣布開會後，議員邱于軒不滿市府不尊重議會、提案清點人數，議事廳內僅15位議員不足半數、隨即散會，這也是今年第一回流會。

運動發展局長侯尊堯指出，依往例推估、今天可能是下午才會排到審議運發局預算，上午遂把握時間處理公務，沒想到上午議會進度較快，接到消息後立刻放下一切、趕赴議會，又因為運發局在左營、距離議會較遠，所以花了點時間，下午開會一定準時到場。

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高市議會去年底審查預算時，因藍綠陣營對議事程序爆發爭議，藍營連6天9度清點人數表達抗議，連9次流會也創下議會新紀錄，引發地方關注；議會當時經黨團協商，決定延到今年元月開臨時會、續審總預算。

臨時會本週一開議，第一天僅因政風處查察選舉、以及客委會主委輔選，引發藍營議員質疑、進而對其部分預算有過討論，整體議事大致順暢。

今天是臨時會第二天，上午審議教育局、新聞局、文化局等局處預算時也相當順利，但審完文化局預算欲進入運發局時，官員並不在場，現場國民黨團議員枯等20多分鐘後相當不滿，在運發局官員到場、開始開會後即提出額數（清點人數），議長康裕成緩頰敲槌休息，讓運發局官員與議員溝通。

可惜溝通未果，藍營仍堅持清點、表達對市府不尊重議會的抗議，經現場記名清點共15位議員、不足半數33人，主席宣佈散會，這是臨時會第一次、也是高市議會今年第一次流會。

延續去年6天9度流會紀錄，高市議會今天出現今年第一回流會。（記者王榮祥攝）

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