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立委選舉未能翻轉成功 林志潔分析：新竹台派支持第三勢力

民進黨新竹市立委選舉未能翻轉成功，代表出戰的林志潔自我分析：新竹台派支持第三勢力卻保送國民黨。（資料照）

民進黨新竹市立委選舉未能翻轉成功，代表出戰的林志潔自我分析：新竹台派支持第三勢力卻保送國民黨。（資料照）

2024/01/16 12:13

〔記者洪美秀／新竹報導〕民進黨竹市立委候選人林志潔以法律學者身份出戰立委，最後未能翻轉成功，林志潔連兩天發文自我檢討與分析，除因起步較慢及知名度不夠，民調一開始墊底才往上爬外，林志潔也提到新竹台派的中間選民此次未能轉支持民進黨，而是轉向第三勢力的時代力量，其實就是保送國民黨，但這也是民進黨應持續開拓中間選票及深耕新竹的努力方向。

林志潔提到，當她接受民進黨徵召後，確實有些聲音認為林志潔憑什麼代表台派？她之前又不是民進黨。但在黨內前輩的愛護及個人努力下，普遍獲黨內大老及前輩的肯定與支持，再加上她很清楚新竹的選民結構，民進黨所推的人如果政黨色彩比較淡，才有機會吸收中間選民。而在新竹隊員的全力輔選及個人的努力下，確實穩住綠營的基本支持者，但可能起步較慢，吸收中間選民的票不夠多，是她要檢討的地方。

林志潔自我分析，以過去經驗，民進黨的基本盤大概7萬多，要吸收將近3萬左右的中間選民，民進黨才有機會。換言之，這次她拿到8萬3千票，約莫吸收了1萬多的中間選民，還需要再努力。在未來，除要深耕藍營票區，對於中間選民的開拓，也很重要。

另賴副總統此次在新竹得票9萬3千票，表示在新竹現在的台派實力，很有增長，但她只拿到8萬3千多票，中間差了1萬票。而她輸給鄭正鈐8千票，如果能拿到這1萬票，就贏鄭委員1千多票，如果能拿到1萬5千票，就非常安全。

林志潔認為這1萬票的落差，不可能到柯美蘭那裡，因為柯美蘭的哥哥是民眾黨的總統候選人。因此，這1萬票是到了時代力量。而時代力量此次採取的選戰策略是攻擊她的升等論文，且在12月才發動攻擊與記者會，就是希望透過短時間的發酵來攻擊她，但時力在新竹要贏的機會不高，卻可能影響她，據結果來看，在竹市，將票投給第三勢力，就是保送國民黨。

林志潔也說，此次國民黨鄭正鈐拿了9萬票，但國民黨在2022的市長選舉只有3萬多票，其他全部倒給了高虹安，可見國民黨的支持者有一半屬於投票部隊，完全可以聽令投票，非常團結。相較下，台派的支持者很有自主性，雖呼籲集中選票，但結果依然集中的不夠，這確實是新竹的台派必須思考的問題。她也期待支持時代力量朋友，未來有和民進黨合作的機會，一起改革需要改變的地方，新竹才有翻轉的可能。

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