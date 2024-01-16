曝民進黨檢討會9成逾60歲 粉專喊話︰賴清德應傾聽年輕人聲音

臉書粉專「我是Sabrina，我思故我在」發文建議總統當選人賴清德，應該要傾聽除了老黨員以外年輕人的聲音，並分享過去自身曾想參加巡迴全台的九合一敗選檢討會，卻差點被拒之門外。（資料照）

2024/01/16 15:36

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024總統與立委大選上週六順利落幕，民進黨雖取得總統寶座，但國會未能過半，也引發外界擔憂。臉書粉專「我是Sabrina，我思故我在」發文建議總統當選人賴清德，應該要傾聽除了老黨員以外年輕人的聲音，並分享過去自身曾想參加巡迴全台的九合一敗選檢討會，卻差點被拒之門外，好不容易入場也發現場內有9成都是超過60歲的，相關遭遇讓她直呼「不聽已經大量流失的年輕人的聲音，我覺得這對民進黨而言不是好事」。

「我是Sabrina，我思故我在」發文指出，在1年多前由於九合一選舉民進黨大敗，當時賴清德為了參與黨主席的補選，曾經舉辦過巡迴全台灣的「檢討會」，但他當時想參加高雄場時，卻被拒之門外，工作人員還告訴他，活動是「限制黨員」才能參加，現場的椅子也已經坐滿，不對外開放。

請繼續往下閱讀...

「我是Sabrina，我思故我在」指出，當時他表示可以站著不用坐椅子，詢問是否可以旁聽，工作人員一層又一層的往上詢問，在等了超過10分鐘後，才同意讓他入內。但在安檢時有黨員又在沒問過他的情況下，直接將他寫有提問問題的A4紙打開，還訊問他「這是什麼？」在他說明是要詢問關於「中小企業疫後補助貸款」的議題後，對方竟表示要沒收且不能帶進去，還說「不能帶任何文件進去」。

「我是Sabrina，我思故我在」表示，當下立刻向對方反應「我的問題必須要看紙上的數據才能表達，因為我沒有記得很完整」，對方卻回「提問的時間很有限，不一定會點到你」。而在通過嚴格的審查進入會場後，他1小時全程都站在會場最後方，最後入場的他，一進場就聽到歡迎賴副總統入場的聲音，細看周圍參與的人，90%都是超過60歲的，加上他又剛好站著，顯得很突兀，但或許也因此讓主持人在前幾個問題就點到他，他表示自己是民進黨第三代支持者，並說當時發言的時間只有1分鐘，由於問題資料很完整，在提問後有其他民進黨的黨員過來找他，他也直接把手上的那一張紙給他們了。

對於這番遭遇，「我是Sabrina，我思故我在」感嘆，「以我是一個年輕人，我想要反應意見，都是如此的困難，而且其實我是被擋在門外的那個人，拜託給入場機會後，還不見得有機會可以被主持人點到，就算有機會發言，時間也只有1分鐘」、「在這個難得可以跟賴清德面對面的場合，9成以上都是超過60歲的人，年輕人要如何表達自己的意見？連我是有一個小有流量的粉專，我都沒辦法，我怎麼可能在這個場合說我是Sabrina，誰理你！」

「我是Sabrina，我思故我在」指出，接下來賴清德將展開巡迴全台競總的「感恩便當會」，但從上一次賴清德的「全台巡迴檢討會」到現在，他仍覺得賴清德跟選民之間的距離，尤其是跟年輕人之間一樣非常遙遠。他也舉王義川為例，表示之所以喜歡王義川，是因為覺得他很親近，我們可以在直播中看到他，有問題他馬上回答回覆，我們覺得王義川就像是大哥，猶如親人朋友一般。

「我是Sabrina，我思故我在」在文末也指出，「當然不論是總統或副總統都有其包袱，但是是否可以因應時代做一些改變？」、「下一次選舉，沒有川流不息車隊可以炒熱選民的熱情，要如何跟年輕選民對接上呢？」，並直呼「賴清德應該要傾聽除了老黨員以外年輕人的聲音」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法