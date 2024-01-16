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分析盧秀燕佈局 黃暐瀚：2028國民黨總統參選人就是她

黃暐瀚在臉書分析盧秀燕各項佈局，認為盧秀燕成為2028國民黨的總統參選人已經八九不離十。（資料照）

黃暐瀚在臉書分析盧秀燕各項佈局，認為盧秀燕成為2028國民黨的總統參選人已經八九不離十。（資料照）

2024/01/16 10:54

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024總統及立委大選結果13日出爐，台中市藍綠立委大震盪，國民黨在台中市將席次翻轉為「藍6綠2」，台中市長盧秀燕因輔選有功，被外界視為國民黨2028總統大選的有利人選。資深媒體人黃暐瀚在臉書分析盧秀燕各項佈局，認為盧秀燕成為2028國民黨的總統參選人已經八九不離十。

黃暐瀚表示，盧秀燕此次在台中輔選立委，讓「2:6」選成「6:2」，可說是功不可沒，選前盧就公開宣佈，就算侯友宜當選也不入閣、不組閣，選後快速宣布副市長人選。黃暐瀚認為：「2028國民黨的總統參選人，應該就是她了。」

黃暐瀚指出，國民黨連續3次找現任直轄市長參選總統失利，這下子也該知道這樣行不通了吧？盧秀燕承諾做完台中市長8年，等2026年卸任後，剛好有13個月讓她全台跑三圈，銜接2028的總統選戰。

黃暐瀚分析，朱立倫的黨主席職務到2025，未來盧秀燕需要有人穩穩繼續選贏台中（江啟臣），需要人氣王力挺帶來人潮（韓國瑜），還要有地方諸侯鼎力相助（蔣萬安、張善政、中台灣8縣市），盧秀燕的佈局可說是穩定又深遠，大膽晉用幕僚世代的鄭照新當副市長，也證明盧秀燕方向明確、行動果決。

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