下任立院龍頭掀熱議 黃暐瀚：韓國瑜只有1可能當不成立法院長！

民眾黨8名不分區準立委林憶君（左起）、林國成、陳昭姿、黃國昌、黃珊珊、吳春城、麥玉珍、張啟楷15日上午召開記者會，要求有意角逐立院龍頭的人針對4個承諾表態。（記者朱沛雄攝）

2024/01/15 19:54

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024總統暨立委大選結束後，外界都相當關心下屆立法院院長人選。對此，媒體人黃暐瀚指出，以下屆立院生態來看，扮演「關鍵少數」的民眾黨不分區立委只要不挺民進黨支持的現任立院院長游錫堃，就算離席不參與投票，讓藍綠相殺，下一任立院院長就是國民黨不分區第一名的韓國瑜。

根據「立法委員互選院長、副院長辦法」第4條，「院長、副院長之選舉，均以得出席人數過半數之票數者為當選；第一次投票如無人得前項所規定之過半數票數時，就得票較多之首二名重行投票，以得票比較多數者為當選。如第一次投票得票首二人以上同票數時，一併列入第二次之選舉票。」

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對此，黃暐瀚今天（15日）在臉書表示，「以目前國民黨52席，民進黨51席，民眾黨8席，無黨2席的立院生態來看，一是民眾黨投藍或投綠，將由韓國瑜（62票）或游錫堃（59票）當立法院長；二是民眾黨不投藍也不投綠，那麼第一輪投票，將由韓國瑜54票，游錫堃51票作收，進入第二輪，最後由韓國瑜當選立法院長，因第二輪韓國瑜只需54票，多數決就可以當選。簡單的說，只要民眾黨不挺游錫堃，最後就是韓國瑜當立法院長。」

而民眾黨8名不分區準立委今天上午召開記者會，要求有意角逐立院龍頭的人針對「修法建立國會聽證調查制度」、「強化人事同意權審查」、「強化立委利益迴避規範』、「公開透明院長經費」共4個承諾表態，還未明確表示要支持哪一方或是否自提人選。

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