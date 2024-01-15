諾魯與我斷交 綠委批中國恫嚇：若非現在可能在520

立法院民進黨團幹事長劉世芳。（資料照）

2024/01/15 15:44

〔記者謝君臨／台北報導〕2024台灣總統大選剛結束，南太平洋邦交國諾魯（Nauru）今（15）日上午突宣布與我國二度斷絕外交關係。對此，立法院民進黨團幹事長劉世芳認為，斷交原因來自中國，其目標有二，一是對於民進黨總統候選人賴清德當選，藉此恫嚇台灣，另一則是美國高階訪團抵台，也可以視為對美國的另一種警告。她也認為，斷交的時間若非現在，也有可能落在5月20日賴就任總統當天。

2024總統大選由民進黨賴清德、蕭美琴勝出，中國隨即在選後奪取我國邦交國諾魯。中國外交部今日表示，諾魯做為主權獨立國家，宣布承認一個中國原則，同台灣當局斷絕所謂外交關係，願同中國恢復外交關系，中方對諾魯政府決定表示讚賞和歡迎。我國外交部也在稍早開記者會宣布即刻起與諾魯斷交。

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對於諾魯二度與我斷交，劉世芳表示，原因都是來自中國，對於民進黨賴清德當選總統，想辦法用這種方式恫嚇台灣，這部分在外交領域已經處理過很多次，畢竟諾魯不是第一次和我們斷交，外交部在事前應該就知道這個狀況，也因此諾魯一宣布後，我們就可以馬上開記者會宣布與諾魯斷交。

除了賴清德當選總統之外，劉世芳認為，另一個比較大的原因是，美國高階訪團來台，再加上昨天美國國務卿布林肯發表祝賀台灣新任總統，中國就是藉諾魯斷交事件，警告台灣民進黨未來執政政府，也可以視為是對美國的另一種警告。

民進黨立委王定宇說，諾魯斷交台灣、轉向中國，「嗯……也許諾國政治人物可以得到某些利益，但是諾國人民呢？也許諾國民眾該去問問宏都拉斯的蝦農吧！」他批評，中國見不得民主台灣的自由選擇結果，如果流氓見不得鄰居的好，就花錢撒大幣去叫人去砸人家的場，這種幼稚霸道，其實不意外。

王定宇表示，中國人民看看你們自己中共這種政權，無力處理中國的高失業率、經濟下滑、老人醫保調降 、巨型企業連續倒閉、「一帶一路」碰壁連連，中共卻寧可撒錢去搗蛋台灣的外交，「誰跟這種政權同一國誰倒楣啊！」

民進黨立委許智傑則說，中共挖牆腳的黑手永遠不會停，未來確實有可能邦交國被挖光光。他提醒邦交國許多都是詐騙陷阱，諾魯是太平洋的島國，戰略位置相當重要，希望諾魯在美、澳、中之間做出更聰明的決定。

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