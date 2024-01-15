諾魯斷交 國民黨：中華民國國際地位不容抹煞

外交部政務次長田中光召開記者會宣布與諾魯斷交。（記者王藝菘攝）

2024/01/15 15:21

〔記者林欣漢／台北報導〕總統大選剛落幕，諾魯即以聯合國2758號決議及一中原則等理由與我斷交，國民黨今日下午表示無法認同、也無法接受，更傷害全台2300萬人民的感情，強調中華民國國際地位不容抹煞。國民黨更呼籲中國當局，此舉無助兩岸對話，中華民國的存在應該是兩岸和平的資產而非負債，不應在此時壓縮中華民國的國際空間。

國民黨表示，中華民國的國際地位不容抹煞、對國際社會的責任與義務也不會有任何改變。國民黨會與全體國人站在一起，面對日益萎縮的國際空間，也會更努力維護主權與尊嚴，也會更積極參與國際社會。

請繼續往下閱讀...

國民黨指出，由國民黨一手創建的中華民國是亞洲的第一個民主共和國，維護中華民國憲法、中華民國主權獨立、與國際生存空間，更是國民黨責無旁貸的義務與責任。

國民黨同時也提醒民進黨政府，諾魯斷交說明外交系統事前沒有掌握，也很難說服國人賴清德已經準備好當總統。美國總統拜登在選後明確表示「不支持台灣獨立」，民進黨主政之下，外交困境重重，民進黨應儘速凍結台獨黨綱，才更是維護中華民國主權，維護台灣不受傷害的正確做法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法