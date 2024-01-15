為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

嘉市消防、財稅首長布達 郭立昌、洪彩燕基層做起資歷完整

嘉義市長黃敏惠（左）今主持布達典禮，新任消防局長郭立昌（右）、財政稅務局長洪彩燕（中）宣誓。（記者王善嬿攝）

嘉義市長黃敏惠（左）今主持布達典禮，新任消防局長郭立昌（右）、財政稅務局長洪彩燕（中）宣誓。（記者王善嬿攝）

2024/01/15 11:32

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市政府今早舉行消防局長、財政稅務局長布達典禮，其中新任財稅局長洪彩燕公職資歷41年，歷任7屆市長。黃敏惠致詞說，新消防局長郭立昌、財稅局長洪彩燕都是從基層做起、資歷完整，感謝2人願意承擔責任，期許市府團隊持續團結、分工、跨域合作，為城市的發展、社會下一代及國家發展努力。

兼任嘉義市義勇消防總隊長的議長陳姿妏今致詞恭喜表示，郭立昌、洪彩燕2位局長專業能力強，尤其洪彩燕從嘉義市升格後第一任市長就擔任公職，2人都是從基層做起，「青春都奉獻給市府」，也是最好的示範，鼓勵基層人員只要肯努力、用功、表現良好，都有升遷的機會。

消防局長蘇耀星16日屆齡退休，他今向黃敏惠報告「任務完成」，秉持感恩的心，感謝公職生涯中各界的指導及鼓勵，他勉勵新任局長率領消防局，順利完成守護嘉義市26萬人生命財產安全以及大嘉義地區的災害、消防工作。

郭立昌說，往後會與消防同仁為城市公共安全打拚；市府自2007、2013、2023年陸續補充人力，嘉市消防局編制從201人提升至396人，黃市長任內興建包括文化路第一分隊、保健街後湖分隊，以及今年將完工啟用的第二分隊等廳舍；消防人員健康權問題，嘉市早在12年前優於全國實施勤一休一制度，超勤津貼達1萬9000元上限，未來面對極端氣候災害，會不分縣市、義不容辭。

洪彩燕從1982年9月進入嘉義市政府，服務至今41年，她感謝黃敏惠市長提拔，接任新職也是承接重大責任開始，會全力以赴、克盡職守，與同仁努力致力於財政穩健、提升財政韌性，支援市長各項政策，做最好的財政支持。

消防局長蘇耀星（左二）將印信交接給新局長郭立昌（右一）。（記者王善嬿攝）

消防局長蘇耀星（左二）將印信交接給新局長郭立昌（右一）。（記者王善嬿攝）

黃敏惠（左）肯定洪彩燕（右）專業能力，讚她守護嘉市財政。（記者王善嬿攝）

黃敏惠（左）肯定洪彩燕（右）專業能力，讚她守護嘉市財政。（記者王善嬿攝）

嘉義市新任消防局長及財政稅務局長佈達典禮，市府團隊與議員合照。（記者王善嬿攝）

嘉義市新任消防局長及財政稅務局長佈達典禮，市府團隊與議員合照。（記者王善嬿攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
國民黨總統、嘉市立委敗選 黃敏惠：國民黨要深切檢討
2024/01/13 21:05

國民黨總統、嘉市立委敗選 黃敏惠：國民黨要深切檢討
黃敏惠赴王美惠競總祝賀 王美惠：會爭取經費建設嘉市
2024/01/13 20:55

黃敏惠赴王美惠競總祝賀 王美惠：會爭取經費建設嘉市

大華特區低調富人區 景觀新大樓限量
嘉市民主地標「選前之夜」 藍綠白陣營各據一方造勢
2024/01/12 20:57

嘉市民主地標「選前之夜」 藍綠白陣營各據一方造勢
蔣萬安輔選張秀華大跳「火肌舞」 喊送「虎媽」進立院
2024/01/10 19:58

蔣萬安輔選張秀華大跳「火肌舞」 喊送「虎媽」進立院

惠文學區「雲頂」 綠地、捷運、商圈一次到位
侯友宜喊話柯文哲藍白共治 籲選民集中選票投侯趙
2024/01/10 06:38

侯友宜喊話柯文哲藍白共治 籲選民集中選票投侯趙
國民黨造勢晚會 嘉義縣市3選將籲支持侯友宜為嘉義打拚
2024/01/09 21:13

國民黨造勢晚會 嘉義縣市3選將籲支持侯友宜為嘉義打拚
政治今日熱門

2024總統立委選舉 開票結果

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播