嘉市消防、財稅首長布達 郭立昌、洪彩燕基層做起資歷完整

嘉義市長黃敏惠（左）今主持布達典禮，新任消防局長郭立昌（右）、財政稅務局長洪彩燕（中）宣誓。（記者王善嬿攝）

2024/01/15 11:32

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市政府今早舉行消防局長、財政稅務局長布達典禮，其中新任財稅局長洪彩燕公職資歷41年，歷任7屆市長。黃敏惠致詞說，新消防局長郭立昌、財稅局長洪彩燕都是從基層做起、資歷完整，感謝2人願意承擔責任，期許市府團隊持續團結、分工、跨域合作，為城市的發展、社會下一代及國家發展努力。

兼任嘉義市義勇消防總隊長的議長陳姿妏今致詞恭喜表示，郭立昌、洪彩燕2位局長專業能力強，尤其洪彩燕從嘉義市升格後第一任市長就擔任公職，2人都是從基層做起，「青春都奉獻給市府」，也是最好的示範，鼓勵基層人員只要肯努力、用功、表現良好，都有升遷的機會。

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消防局長蘇耀星16日屆齡退休，他今向黃敏惠報告「任務完成」，秉持感恩的心，感謝公職生涯中各界的指導及鼓勵，他勉勵新任局長率領消防局，順利完成守護嘉義市26萬人生命財產安全以及大嘉義地區的災害、消防工作。

郭立昌說，往後會與消防同仁為城市公共安全打拚；市府自2007、2013、2023年陸續補充人力，嘉市消防局編制從201人提升至396人，黃市長任內興建包括文化路第一分隊、保健街後湖分隊，以及今年將完工啟用的第二分隊等廳舍；消防人員健康權問題，嘉市早在12年前優於全國實施勤一休一制度，超勤津貼達1萬9000元上限，未來面對極端氣候災害，會不分縣市、義不容辭。

洪彩燕從1982年9月進入嘉義市政府，服務至今41年，她感謝黃敏惠市長提拔，接任新職也是承接重大責任開始，會全力以赴、克盡職守，與同仁努力致力於財政穩健、提升財政韌性，支援市長各項政策，做最好的財政支持。

消防局長蘇耀星（左二）將印信交接給新局長郭立昌（右一）。（記者王善嬿攝）

黃敏惠（左）肯定洪彩燕（右）專業能力，讚她守護嘉市財政。（記者王善嬿攝）

嘉義市新任消防局長及財政稅務局長佈達典禮，市府團隊與議員合照。（記者王善嬿攝）

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