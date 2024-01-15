區域立委得票目標「０」票 「台灣雙語無法黨」政黨票竟贏老牌政黨

台灣雙語無法黨提出區域立委票為零的目標，但候選人個個都有得票數（記者蘇金鳳攝）

2024/01/15 08:18

〔記者蘇金鳳／台中報導〕在此次立委選舉打出請選民只要支持政黨票，而區域立委目標是「0」奇葩政見的政黨「台灣雙語無法黨」，在選票還是有斬獲，不但區域立委個個都超越「０票」，政黨票還獲44852票，在登記參選16個政黨中，排名第９，甚至贏過新黨及台聯黨的老牌政黨，讓外界讚嘆真的」無法擋」。

立委選舉已結束，參選各政黨都莫不為自己政黨爭取票，但有一個「台灣雙語無法黨」，每一個參選區域立委的候選人在政見發表會及選舉公報，提出超奇葩的政見，都表示「不要支持我」，得票目標是「0」，只呼籲民眾的政黨票支持該黨，而神奇的是，「台灣雙語無法黨」的政黨票不但獲得44852票，得票率為0.33%，竟贏過成立老牌政黨的台聯黨、新黨，在16個政黨中，排名第9，讓大家嘖嘖稱奇。

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今年爭取政黨票有16個政黨，而「台灣雙語無法黨」因為推薦的區域立委在選舉公報及政見發表會都叫大家不要把給自己，尤其是選舉公報更是奇葩，內文不但一樣，還說「本人無意瓜分本區其他優秀候選人的哪怕是一張選票」「我自己都不會投給自己」目標是零票，只要大家政黨票投給該黨即可，參選目標只是要推廣理念。

但是這個政黨的區域立委雖都沒有太大知名度，但是得票率不但「未如預期」為零，還獲得不錯的票數，像中市第四選區的林中翊就獲得1661票，另一位李海碩就獲得792票，第五選區的謝旻汎就獲得2113票。

政黨票還奪下了4萬多票，得票率得票率為0.33%，還勝過老牌的新黨的40429，得票率為0.29%及台聯黨的43372，得票率0.31%，排名第九。

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