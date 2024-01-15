施明德今天生日凌晨病逝 北榮證實消息

施明德於今日凌晨病逝於台北榮總，享壽83歲。（資料照）

2024/01/15 07:03

〔記者林惠琴／台北報導〕民進黨前主席施明德日前傳出肝癌復發，狀況危急，今日是他的生日，卻傳出病逝訊息，台北榮總也已發出聲明證實，施明德於今日凌晨病逝於台北榮總，享壽83歲，但並未對於病情多做說明。

施明德日前傳出肝癌復發，入住台北榮總加護病房，日前一度傳出病逝，但遭到院方否認，強調醫療團隊積極治療中，並呼籲勿散布不實的消息，今日再度傳出病逝，院方則證實消息。

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台北榮總表示：「施明德前主席於1月15日凌晨病逝於台北榮民總醫院，享壽83歲。院方尊重家屬的安排，提供必要的協助並妥善處理善後事宜。施前主席安詳辭世，家屬感謝社會各界的關心」。至於是否進一步對外說明病情？則須視家屬是否授權而定。

資深媒體人陳文茜已在臉書發文哀悼：「2024年凌晨1:37分，永遠的革命領袖、黨主席、反貪腐運動家施明德閤上他的眼睛，辭別他深愛的土地。」

施明德前特別助理林忠正也在臉書發文：「Nori生日快樂！但您也選擇這天告別了我們。在床邊望著您，我內心充滿無限的懷念和不捨！沒有您將我帶出象牙塔，我的生命不會充滿了驚奇和挫折！一路相隨都是刻骨銘心！謝謝您，我們永遠的施主席！」

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