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連任失利拭淚不忍過生日 莊競程兄補切蛋糕：盼繼續向前

莊競程昨晚與支持者擁抱，仍忍不住紅了眼眶。（莊競程服務處提供）

莊競程昨晚與支持者擁抱，仍忍不住紅了眼眶。（莊競程服務處提供）

2024/01/14 20:26

〔記者許國楨／台中報導〕台中市立委第五選區民進黨候選人莊競程拚連任失利，昨晚在競總安慰支持者「不要擔心，台灣要繼續向前行！」並與支持者擁抱、握手，最後仍忍不住落淚，場面感人，而莊胞兄當天不捨莊的努力未化成選票，也沒心情慶祝生日，今天才補切蛋糕並許下生日願望，盼大家團結，繼續前行。

莊競程今天上午及下午，分別在擔任市議員的舅舅曾朝榮，以及市議員陳俞融的陪同下展開謝票行程，不少支持者替他加油打氣，甚至有人還紅了眼眶感到惋惜，莊則一如昨晚的敗選感言中所提及，感謝選民支持，大家有看到他的努力，也強調「不要擔心，台灣要繼續向前行！」，語氣堅定且感性說，定會繼續為台灣打拚。

原本昨天生日的莊競程胞兄，眼看弟弟爭取連任失利，致詞後與大批支持者擁抱、握手致謝，現場加油聲、辛苦了的聲音不斷，不少支持者為他叫屈，「這麼認真的立委」，讓弟弟邊擁抱也忍不住拭淚，擔心影響氣氛也沒心情過生日，只能默默的在旁守護支持。

一直到了今天下午，有競總工作人員及志工得知此事，為了不讓莊及重要幕僚觸景生情，還刻意避開他們，低調的在競總角落一個小房間內，替莊的胞兄補切蛋糕，莊的胞兄也紅了眼眶許下生日願望，盼大家團結在一起，繼續為了台灣向前行。

莊競程忍不住落淚。（莊競程服務處提供）

莊競程忍不住落淚。（莊競程服務處提供）

莊競程今天下午在市議員陳俞融陪同下謝票。（莊競程服務處提供）

莊競程今天下午在市議員陳俞融陪同下謝票。（莊競程服務處提供）

競總同仁替今天替莊的胞兄準備生日蛋糕。（莊競程服務處提供）

競總同仁替今天替莊的胞兄準備生日蛋糕。（莊競程服務處提供）

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