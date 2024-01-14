李昆澤謝票宣布捐補助款、年終獎金 舉辦第11年年終助學公益

李昆澤今天謝票宣布再捐選舉補助款、年終獎金舉辦第11年年終助學公益。（李昆澤競總提供）

2024/01/14 20:15

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市第5選區民進黨立委候選人李昆澤得票數10萬8735票，再度打敗藍營候選人黃柏霖，2人今天都展開謝票行程；李昆澤表示選舉已過，回歸日常生活，開始著手每年過年前的例行工作，包括今年將邁入第11年的年終助學活動，他宣布再把選舉補助款、年終獎金捐出，提供給選區內低收入戶的孩子們，希望能藉此勉勵孩子們認真向學，有一個開心溫暖的新年。

李昆澤說，謝謝大家長久的疼惜跟栽培，在市民朋友團結努力，共同守護之下，讓他順利當選第11屆立法委員。李昆澤指出，這次的選舉環境非常艱難，在競選過程中，感謝所有後援會、里長，還有鄉親朋友的幫忙，一路陪伴他走遍大街小巷、大小市場，也站遍各選區路口，團結一致，得以勝選，是最強而有力的後盾。

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黃柏霖以9萬46票惜敗。經一夜沉澱，黃柏霖今天掃街謝票行程，感謝選區相挺朋友，他表示，從擔任民代助理到市議員，一直都是以政治為志業，把每一個服務、每一次問政努力做到最好。

黃柏霖表示這次努力不夠，未來在基層經營會更落實更用心，並持續推動志工、科丁、心智圖法等教育公益課程，持續為社會注入正能量。

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