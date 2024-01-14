立委四連霸角逐下屆高雄市長？ 許智傑：當一天和尚敲好一天鐘

民進黨立委許智傑今在「鳳山陳庭妮」女兒陪同下車掃謝票。（記者陳文嬋攝）

2024/01/14 17:23

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山區民進黨立委許智傑成功完成「四連霸」，他今在「鳳山陳庭妮」女兒陪同下車掃謝票，外界關注他是否角逐下屆高雄市長？許智傑表示，當一天和尚敲好一天鐘，先把鳳山的事推動更好，未來規劃有很多變化再做決定。

許智傑深耕鳳山25年，以52.65%得票率、囊括10萬9484票，打敗國民黨立委候選人鍾易仲，成功完成「四連霸」，他今天下午在「鳳山陳庭妮」女兒陪同下，啟動車隊掃街謝票行程，他強調守護鳳山建設，服務鳳山繼續拚。

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外界關注許智傑是否角逐下屆高雄市長？許智傑表示，他才剛連任真的很感恩，他一直秉持著當一天和尚敲好一天鐘，鳳山還有很多要做的事，必須先把鳳山要推動的事，先把它推動得更好，未來規劃有很多變化，到時侯看變化，再做最後決定。

許智傑指出，這次選舉讓他感觸很深，「不經一番寒徹骨，焉得梅花撲鼻香」，這次當選經驗比以前還要激勵人心，他很感謝鳳山市民給予他的肯定和支持，過去25年他沒有離開鳳山，紮紮實實地為鳳山服務，未來更是會和市民站一起，繼續為鳳山的進步繼續努力。

許智傑說，包括黃線捷運正在動工、三井百貨公司即將進駐、國道七號的核定等，鳳山還有非常多的建設以及規劃需要繼續打拚，當一天和尚就要敲好一天鐘，勝選開心一天就好，未來會更積極、更努力地不負鳳山市民的期待。

至於高雄市長陳其邁輔選有功，是否會接任行政院長？許智傑表示，他判斷短時間應該還不會，他認為行政院長陳建仁做得不錯，在總統蔡英文卸任之前，陳建仁會當到任期屆滿，等到新總統賴清德就職，賴清德若有他的考量，他尊重新總統用人考量。

對於民進黨這次選舉國會未過半，許智傑表示，未來新政府與新國會將面臨朝小野大狀況，為了讓國政順利推動，他相信賴清德總統一定會秉持著選賢與能、不分黨派的原則佈局，過去陳水扁、蔡英文任內都有運用許多非民進黨人士，尤其國防、外交、財經界都須仰賴各界賢達，因此聯合政府絕對有其必要！

民進黨立委許智傑今在「鳳山陳庭妮」女兒陪同下車掃謝票。（記者陳文嬋攝）

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