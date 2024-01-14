立委順利4連任後參選台中市長？何欣純這樣說

台中第七選區立委何欣純（中）順利連任，今天展開謝票，感謝投票給她，還有沒投給她的鄉親。（記者陳建志攝）

2024/01/14 14:52

〔記者陳建志／台中報導〕總統、立委選舉落幕，台中市第7選區立委何欣純，在「藍白合」發酵下仍拿到13萬2千多票的支持順利連任，何欣純今天進行謝票，除感謝投票給她的鄉親，也感謝沒投票給她的人，讓她知道還有要繼續努力爭取認同的地方，至於是否挑戰2年後的台中市長？她表示現階段最重要的，是要把大家託付給她的責任做好，努力爭取屯區建設，顧好民生和經濟。

何欣純表示，在如此逆風的大環境下，屯區鄉親仍給她13萬2千多票的支持，每一張票都是一份期待和力量，鞭策她要更傾聽民意，更加接地氣，用滿滿誠懇的心感謝大家，除了感謝投票給她的人，也要感謝沒有投票給她的人，這讓她知道未來還要加倍努力爭取選民的認同，獲得所有選民的支持，是她未來前進的目標。

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對於這次台中立委選舉，何欣純表示，民進黨這次總統選票在台中領先，不過區域立委失去好幾位好同事，無法順利當選，未來會建議中央，不管是法令或政策，該檢討就要檢討，而且要更快速回應、傾聽民意，迅速調整民眾認為該檢討的政策、法令，以符合民意，這也是自己再次進入立法院後，要趕緊加快腳步回應支持者的期待。

因這次在逆風下，還能贏對手3萬6千多票，外界好奇是否更上一層樓挑戰台中市長？何欣純表示，現階段最重要的，是要把大家託付給她的責任做好，把屯區建設做好，把人民的請託做好，把民生、經濟顧好，這才是現階段最重要的事。

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