莊競程爭取連任失利感性謝票 支持者婉惜：繼續加油

莊競程今天展開謝票行程。（莊競程服務處提供）

2024/01/14 14:23

〔記者許國楨／台中報導〕台中市立委第五選區民進黨候選人莊競程拚連任失利，他發表敗選感言表示，感謝在地議員、競選服務團隊及選民支持，大家有看到他的努力，也強調「不要擔心，台灣要繼續向前行！」，莊今天也展開謝票行程，不少支持者替他感到惋惜並加油打氣，他則語氣堅定且感性說，定會繼續為台灣打拚。

莊競程表示，民主過程選舉有輸有贏，他用歡喜心接受民主結果，也感謝舅舅議員曾朝榮長期以來一路的指導，以及服務團隊4年來的服務，地方風評很好，打響莊競程服務團隊的名號，他更一一點名地方人士，為他一里里的努力表達感謝，他強調「放心！我會繼續為台灣打拚」。

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莊競程也感謝在地議員陳俞融、謝家宜及里長、鄉親好友的支持，讓大家看到他的努力，樹立典範，信心喊話要大家不要擔心，台灣要繼續向前行，這是一場選舉，大家要向前走，也貼心要大家笑一下，不要擔心，未來繼續向前行，也會繼續服務大家，祝福台灣向前行。

而莊在今天的謝票行程中，不斷以「謝謝大家4年來的支持」回應，沿途也與大批支持者擁抱、握手致謝，現場加油聲、辛苦了的聲音不斷。

不少支持者要莊競程繼續加油。（莊競程服務處提供）

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