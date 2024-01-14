為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

莊競程爭取連任失利感性謝票 支持者婉惜：繼續加油

莊競程今天展開謝票行程。（莊競程服務處提供）

莊競程今天展開謝票行程。（莊競程服務處提供）

2024/01/14 14:23

〔記者許國楨／台中報導〕台中市立委第五選區民進黨候選人莊競程拚連任失利，他發表敗選感言表示，感謝在地議員、競選服務團隊及選民支持，大家有看到他的努力，也強調「不要擔心，台灣要繼續向前行！」，莊今天也展開謝票行程，不少支持者替他感到惋惜並加油打氣，他則語氣堅定且感性說，定會繼續為台灣打拚。

莊競程表示，民主過程選舉有輸有贏，他用歡喜心接受民主結果，也感謝舅舅議員曾朝榮長期以來一路的指導，以及服務團隊4年來的服務，地方風評很好，打響莊競程服務團隊的名號，他更一一點名地方人士，為他一里里的努力表達感謝，他強調「放心！我會繼續為台灣打拚」。

莊競程也感謝在地議員陳俞融、謝家宜及里長、鄉親好友的支持，讓大家看到他的努力，樹立典範，信心喊話要大家不要擔心，台灣要繼續向前行，這是一場選舉，大家要向前走，也貼心要大家笑一下，不要擔心，未來繼續向前行，也會繼續服務大家，祝福台灣向前行。

而莊在今天的謝票行程中，不斷以「謝謝大家4年來的支持」回應，沿途也與大批支持者擁抱、握手致謝，現場加油聲、辛苦了的聲音不斷。

不少支持者要莊競程繼續加油。（莊競程服務處提供）

不少支持者要莊競程繼續加油。（莊競程服務處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
爭取連任失利 莊競程：不要擔心 台灣要繼續向前行
2024/01/13 21:34

爭取連任失利 莊競程：不要擔心 台灣要繼續向前行
光復台中北北屯盧秀燕本命區 黃健豪：我們贏了
2024/01/13 20:25

光復台中北北屯盧秀燕本命區 黃健豪：我們贏了

大華特區低調富人區 景觀新大樓限量
光復盧秀燕本命區 藍營黃健豪將自行宣布當選
2024/01/13 18:43

光復盧秀燕本命區 藍營黃健豪將自行宣布當選
莊競程偕妻情侶裝投票 黃健豪穿親子裝一家三口現身
2024/01/13 15:16

莊競程偕妻情侶裝投票 黃健豪穿親子裝一家三口現身

惠文學區「雲頂」 綠地、捷運、商圈一次到位
政治今日熱門

2024總統立委選舉 開票結果

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播