綠藍陣營僅保住基本盤 學者：爭取中間選民及青年是共同課題

賴蕭配以約4成選票贏得2024總統大選。（資料照）

2024/01/14 13:47

〔記者楊綿傑／台北報導〕2024大選昨天開票結束，賴蕭配以約4成選票拿下執政權，侯康配則以3成3得票率敗陣，學者分析，兩黨得票皆位處基本盤水位，未來共同課題是爭取中間選民及青年認同，對於可能產生朝小野大僵局，也應坐下來協商。

針對選舉結果，彰師大教授劉兆隆表示，對於綠營的意義在於，總統得票率並不漂亮，僅回到2008年民進黨最低谷的基本盤大約41%，也就是只用基本盤獲得選票；至於藍營總統得票率33%，也僅比2016年朱立倫換柱時所得的31%得票略高，等於亦是用基本盤維持現有局面。

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劉兆隆指出，只剩基本盤也就反映了未能獲得中間選民、青年選票的青睞，所以兩大黨其實面臨了相同的課題與挑戰，未來必須積極思考如何重新爭取中間選民及青年的認同。

而在白營來說，總統得票率獲得26%，劉兆隆分析，這為台灣未來政治發展提出了新角度與新挑戰，亦即台灣是否可能突破過去傳統政治，發展成多黨制國家，是未來值得觀察的重點。

綠營國會未能過半，也帶來了執政的挑戰，劉兆隆就提到，2024年賴政府將是2000年前總統陳水扁執政時期後，首次少數政府，面臨朝小野大態勢，當時有嚴重朝野對立，重大政策推動很困難外，包括考監院、NCC、中選會委員等凡是須經立法院的人事案，預期將受到高強度杯葛。

選後可能的政治僵局怎解？劉兆隆說，雖然不一定是必須用聯合政府形式運作，但如果三黨領袖不能坐下來談，為選後局勢做協商，建立遊戲規則，可以預期5月20日後上任的賴清德政府，將會有相當程度的艱困局面。

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