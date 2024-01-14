花蓮選戰結束 藍綠候選人分別展開謝票行程

民眾黨政黨票搶下8席不分區立委，花蓮藥師林憶君（右）則排入民眾黨不分區第7安全名單當選。（記者王錦義攝）

2024/01/14 12:18

〔記者王錦義／花蓮報導〕民進黨籍花蓮縣立法委員候選人張美慧在這次競選中獲得51732票，敗給國民黨籍對手傅崐萁68786票，兩位候選人今天一早分別從花蓮的北端、南端展開謝票行程，張美慧從花蓮市競選總部出發，傅崐萁則從富里出發。

這次立委綠營選票守住蕭美琴上次四成的得票率，不過總統選票部份下滑，張美慧說，沒有勝選也要跟大家道歉，努力不夠要繼續努力，建議在選戰後要來檢討不足、缺失、要改進的地方，包含黨公職、黨部、核心的工作團隊人力，把問題彙整起來，作為下一次全縣選舉能量的聚集。

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尋求連任成功的國民黨立委傅崐萁今天上午9點半則是從花蓮最南端富里鄉開始，一路往北用車隊掃街謝票。黨部主委張逸華說，這次在花蓮勝選顯示出花蓮選民非常需要花東快、蘇花安跟國道六，也是對傅委員過去問政績效、一步一腳印的打造花蓮交通、建設藍圖的肯定，希望團結的在野黨才能對於現在執政的民進黨做制衡。

而民眾黨政黨票搶下8席不分區立委，花蓮藥師林憶君則排入民眾黨不分區第7安全名單當選。民眾黨花蓮縣黨部主委張天民說，雖然民眾黨在花蓮也是兩黨夾殺下，也是很艱困的努力成果，感謝支持者，未來林憶君跟地方黨部合作，以醫藥方面專長，照顧整個花東地區醫療、健保，並且設立服務處繼續努力，跟其他政黨合作的部份，只要對花東有幫助絕對要合作。

尋求連任成功的國民黨立委傅崐萁今天上午9點半則是從花蓮最南端富里鄉開始，一路往北用車隊掃街謝票。（民眾提供）

民進黨籍花蓮縣立法委員候選人張美慧今天從花蓮市競選總部出發展開謝票行程。（記者王錦義攝）

民進黨籍花蓮縣立法委員候選人張美慧今天從花蓮市競選總部出發展開謝票行程。（記者王錦義攝）

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