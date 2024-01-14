花蓮選戰結束 藍綠候選人分別展開謝票行程
2024/01/14 12:18
〔記者王錦義／花蓮報導〕民進黨籍花蓮縣立法委員候選人張美慧在這次競選中獲得51732票，敗給國民黨籍對手傅崐萁68786票，兩位候選人今天一早分別從花蓮的北端、南端展開謝票行程，張美慧從花蓮市競選總部出發，傅崐萁則從富里出發。
這次立委綠營選票守住蕭美琴上次四成的得票率，不過總統選票部份下滑，張美慧說，沒有勝選也要跟大家道歉，努力不夠要繼續努力，建議在選戰後要來檢討不足、缺失、要改進的地方，包含黨公職、黨部、核心的工作團隊人力，把問題彙整起來，作為下一次全縣選舉能量的聚集。
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尋求連任成功的國民黨立委傅崐萁今天上午9點半則是從花蓮最南端富里鄉開始，一路往北用車隊掃街謝票。黨部主委張逸華說，這次在花蓮勝選顯示出花蓮選民非常需要花東快、蘇花安跟國道六，也是對傅委員過去問政績效、一步一腳印的打造花蓮交通、建設藍圖的肯定，希望團結的在野黨才能對於現在執政的民進黨做制衡。
而民眾黨政黨票搶下8席不分區立委，花蓮藥師林憶君則排入民眾黨不分區第7安全名單當選。民眾黨花蓮縣黨部主委張天民說，雖然民眾黨在花蓮也是兩黨夾殺下，也是很艱困的努力成果，感謝支持者，未來林憶君跟地方黨部合作，以醫藥方面專長，照顧整個花東地區醫療、健保，並且設立服務處繼續努力，跟其他政黨合作的部份，只要對花東有幫助絕對要合作。