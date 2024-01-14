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落選後向民眾黨靠攏？ 高嘉瑜：發展路線尚未經檢驗

民進黨立委高嘉瑜今天展開謝票，許多支持者不忍她落選，紛紛給她加油打氣。（截圖自高嘉瑜臉書）

民進黨立委高嘉瑜今天展開謝票，許多支持者不忍她落選，紛紛給她加油打氣。（截圖自高嘉瑜臉書）

2024/01/14 11:45

〔記者何玉華／台北報導〕民進黨立委高嘉瑜在這次立委選舉中落敗，有人揣測她未來可能靠攏民眾黨；高嘉瑜今天（14日）強調，民進黨給她很多機會、栽培，是一個願意給年輕人機會、願意反省的政黨，她會一直留在民進黨；而民眾黨固然在柯文哲參選總統下起了帶動效應獲得國會8席，但長期的路線發展仍待觀察，尤其是柯文哲許多作為與他過去標榜的公開透明、正直誠信相違背，將考驗支持者能否繼續凝聚。

高嘉瑜今天謝票前受訪，被問到未來與民眾黨的關係，她表示，從被民進黨徵召擔任任務型國代開始，一路民進黨給她很多機會、栽培，民進黨是一個願意給年輕人機會，也是一個願意反省檢討的政黨，她會一直在民進黨。

她表示，民進黨堅持台灣本土路線、勤政清廉愛鄉土的路線、信念、核心價值很清楚，希望在這樣的信念下，民進黨能夠有越來越多新血、年輕人加入，讓民進黨更好，持續的壯大台灣。而民眾黨柯文哲確實帶動一群渴望求新求變、渴望改變的年輕追隨者，但民眾黨還沒有經過一個長時間的檢驗，也沒有執政過，未來如何走向，很難讓人理解。

高嘉瑜說，柯文哲從台北市長到參選總統的過程中，有很多作為讓大家覺得跟過去他所標榜的公開透明、正直誠信相違背，這些將考驗著民眾黨未來的支持者是不是能夠繼續凝聚；雖然因為他參選總統帶動而在國會獲得8席，但這也代表一些對民進黨、國民黨不滿的人，轉而把票投給了民眾黨，這是民進黨未來有機會去爭取回來的支持。

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