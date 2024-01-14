台灣民主是真正勝利者 美學者：驗證台灣人民決心

美國智庫「保衛民主基金會」學者辛格頓表示，此次大選是台灣民主的勝利。（資料照）

2024/01/14 10:34

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024總統大選結果昨揭曉，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴以558萬6019票勝選，同時也是台灣政治史上首次有政黨在執政8年之後沿續執政。美國智庫「保衛民主基金會」（FDD）學者辛格頓（Craig Singleton）觀察此次大選，表示這是台灣民主的勝利，在中國的強大壓力下，大選的高投票率也展現台灣民主的韌性。

根據《美國之音》報導，辛格頓強調，台灣民主是此次大選的真正勝利者，大選高於7成的投票率、夏季將要發生的權力轉移，驗證台灣民主的韌性與台灣人民的決心。

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辛格頓指出，中國國家主席習近平可能「不會優雅地接受這項挫敗」，過去中國馬拉松式的軍演、塑造敘事的努力並沒有讓台灣執政黨潰敗，這令外界懷疑北京透過非武力手段實現統一的能力。辛格頓預測，北京或許沒多久就會表達對台灣選舉結果的憤怒，北京的反應可能會「迅速且嚴厲」。

辛格頓表示，習近平即使面對內部危機，對統一的急迫性可能導致更加密集的軍演、對台灣企業的新貿易限制，以及對台灣基礎設施升級的網路攻擊，這些因素都為對台灣新政府帶來重大阻礙，不過習近平會做到什麼程度沒有人知道。

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