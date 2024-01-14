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彰化綠營陳秀寳翻轉藍營鐵板區 大贏超過2萬票

彰化綠營陳秀寶翻轉藍營鐵板區，大贏超過2萬票。（記者劉曉欣攝）

彰化綠營陳秀寶翻轉藍營鐵板區，大贏超過2萬票。（記者劉曉欣攝）

2024/01/14 06:02

〔記者劉曉欣／彰化報導〕民進黨彰化縣第一選區立委候選人陳秀寳，這次大選超越國民黨對手阮厚爵21989票，順利連任成功。陳秀寶上回讓藍天變綠地，靠的是鹿港、福興、秀水的大幅超前，這次再下兩城，一舉直搗和美、伸港長期「鐵板藍」的票倉，成為彰化縣領先對手票數最多的當選人。

彰化縣第一選區包括鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉、和美鎮、伸港鄉與線西鄉等6鄉鎮，在地人都是簡稱「福鹿秀、和線伸」，而「和線伸」多年以來都被視為藍軍的鐵票區，因此，自從立委改為單一選區之後，第一選區從陳秀卿、王惠美到立委補選上榜的柯呈枋，全都是國民黨籍，直到上次選舉才由前立委陳進丁的女兒、陳秀寶挑戰成功。

陳秀寳上次為民進黨拿下彰化縣第一選區立委的首勝，主要是靠鹿港、福興基本盤的大幅領先，以及秀水鄉選票成長，才能彌補和美、線西、伸港票數差距，最終領先對手7000多票。

但這次的立委選舉，陳秀寳票數全面成長，唯一落後的只有線西鄉，僅僅落後236張選票，其餘鄉鎮，原本就領先的鹿港鎮與福興鄉，還雙雙成長，光是鹿港得票率就將近6成，贏了阮厚爵10656票，福興得票率更高達63.9％，贏了8001票，光是鹿港、福興就大贏了18657，連秀水都贏了2308票，得票率都比上次成長將近1％。而上次選戰落後的和美、伸港，都分別小贏了918票、342票，雖然贏得不多，但意義非凡。

地方人士表示，陳秀寳的立委2連霸選戰能打得漂亮，從上次只贏7000多票，到這次領先21989票，最主要的關鍵在於綠營的大團結。因為陳秀寳的基本盤是鹿港、福興，國民黨阮厚爵因為曾任和美鎮長、縣議員，妻子林小琪也是現任縣議員，原本雙方陣營都認為勝選的關鍵在秀水鄉，藍綠都把輔選重心放在秀水，但秀水鄉綠營不只是陪同掃街的登場亮相，而是一步一腳印進行家戶拜訪，在雙方短兵相接下，票數持續成長。

地方人士指出，陳秀寳這次能在對手阮厚爵和美本命區小贏918票，正是因為團結的民進黨發揮最大的力量，綠營民代出面相挺，就是真心相挺，力挺到底，不是說說而已，才能中止「鐵板藍」票倉的傳奇紀錄！

彰化綠營陳秀寶翻轉藍營鐵板區，大贏超過2萬票。（記者劉曉欣攝）

彰化綠營陳秀寶翻轉藍營鐵板區，大贏超過2萬票。（記者劉曉欣攝）

民進黨彰化縣第一選區立委陳秀寶連任成功，這次直搗藍營鐵板區，上次在和美、伸港落後的部分全部都贏回來了。（彰化縣政府提供）

民進黨彰化縣第一選區立委陳秀寶連任成功，這次直搗藍營鐵板區，上次在和美、伸港落後的部分全部都贏回來了。（彰化縣政府提供）

陳秀寳2020年參選彰化縣第1選區立委得票數。 （資料照）

陳秀寳2020年參選彰化縣第1選區立委得票數。 （資料照）

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