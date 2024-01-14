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民進黨贏總統但立委沒過半 王世堅：人民很好的提醒

王世堅表示，此次立委選舉席次沒有過半，是對民進黨很好的提醒。（記者甘孟霖攝）

王世堅表示，此次立委選舉席次沒有過半，是對民進黨很好的提醒。（記者甘孟霖攝）

2024/01/14 00:10

〔記者甘孟霖／台北報導〕此次大選，雖然民進黨獲得總統大位，但立委席次降至不過半，對此，回鍋選上台北市第二立委的綠營北市議員王世堅表示，立委席次碰上的挫折，是人民給民進黨很好的提醒。

王世堅晚間勝選後被問到民進黨此次立委選情表示，台灣人民眼睛很雪亮，保住了最重要的總統大位，因為國家方向不能有差錯，這是對的，但在立委席次民進黨就碰到挫折，他認為這是人民給民進黨很好的提醒，當稍微出現權力傲慢的時候，人民就會打你兩下屁股，希望策勵民進黨，這就是台灣人民銳利的眼光，民進黨應以此為戒，下次選舉取得人民更大信任。

談到回鍋立法院，他表示16年前被趕出來，如今又走回去非常榮幸，這麼多年都沒有被年齡擊敗，且還有很多好友始終不離不棄，他一項主張「自由飛翔、自立自強」，秉持這樣的精神，他婉拒黨內明星助選，請他們到別的更值得幫助的地方幫忙，而他在該區也沒有被打倒。

對於對手、國民黨游淑慧，王世堅表示自己沒有話說，因為人民選他當議員，是要來監督市長、官員，不是評論其他議員，因此他從不評論議會的議員同事，這不是選民要他做的。

對於到立院將碰上老朋友、國民黨準立委韓國瑜，王世堅表示自己沒有特別做準備，並稱讚韓國瑜口才很好，是他應該多學習的對象。

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