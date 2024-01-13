賴清德勝選 華爾街日報：台灣選民意志擊敗北京意圖

賴清德的勝選展現台灣人民意志擊敗北京意圖。（歐新社）

2024/01/13 22:37

〔編譯魏國金／台北報導〕《華爾街日報》報導，民進黨總統候選人賴清德的勝選，展現台灣選民的意志擊敗北京意圖，並預示自治的台灣將繼續沿著現任總統蔡英文所確立的政治和經濟軌跡前行，與北京漸行漸遠。

報導也說，賴清德的勝選可能將維持台海週邊，以及華府與北京之間的現狀，以及地緣政治的緊張局勢。

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美國官員和外交政策專家指出，美國正準備應對中國在台灣總統大選後，加大對台灣的施壓局面。賴清德上月受訪說，「中國對我和副總統候選人美琴有意見，那是因為我們兩個都堅守台灣的主權」。

選前一天，中國國防部發言人表示，中國軍方將「採取一切必要措施，堅決粉碎任何形式的『台獨』分裂圖謀 」。

拜登政府的官員已敦促中國政府不要在台灣問題上火上澆油，擔心激進的反應可能破壞最近趨於穩定的美中關係。白宮還試圖讓中國官員相信美國在與台灣互動時會小心謹慎。

報導指出，中國學者在一些有美國外交政策專家和前中國官員參與的會議與線上討論會上概述了中國政府施壓的整體計劃。

與會者透露，預計相關舉措包括加強軍事演習與經濟措施等一系列形式。他們說，中國海軍艦艇侵入台灣附近12海里的領海範圍，或派無人機飛越台灣都是可能的策略。

華盛頓智庫史汀生中心（Stimson Center）研究員孫韻說，「預計中國政府將針對賴清德採取強硬措施」。

北京聯合大學台灣研究院教授李振廣也說，「當然這對台灣海峽的和平穩定不是好消息」，台灣與中國關係的前景「極度黯淡，對峙與衝突或許變成常態，該趨勢將對兩岸人民的互動造成極度負面的影響」。

儘管年輕人對高房價等議題感到失望，但賴清德仍然勝選，他也從國民黨與北京的戰爭警告中勝出。新加坡國立大學教授莊嘉穎指出，「人們或許已將中國的壓力正常化，認為是常數而非變數」。

新北市66歲的退休市場交易員文森．吳（Vincent Wu）說，儘管北京致力在國際上孤立台灣，但他希望看到台灣「結交更多民主國家新朋友」，因此他投票給賴清德。

61歲的新北市家庭主婦林寶玲也投票支持賴清德，認為他將繼續維持現狀。她說，「我們希望仍能享受我們的自由與民主」，她補充，不認為賴清德當總統將升高戰爭風險。

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