國民黨總統、嘉市立委敗選 黃敏惠：國民黨要深切檢討

國民黨嘉義市立委候選人張秀華（左二）今晚深深向支持者、競選團隊一鞠躬，黃敏惠表示結果雖然不如預期，但國民黨會永不放棄、繼續努力。（記者王善嬿攝）

2024/01/13 21:05

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市198個投開票所完成開票，立委選舉結果，民進黨候選人王美惠獲7萬8069票最高，得票率50.64%，國民黨候選人張秀華獲6萬6822票，得票率43.34%。針對國民黨敗選，嘉義市長黃敏惠表示，國民黨要深切地檢討，如何與新世代與時俱進，才是最大的考驗。

黃敏惠今晚在張秀華競選總部致詞說，「結果雖然不如我們預期，但我們是最有民主風度、展現民主的價值，就是尊重人民的選擇，每一張選票都代表最大的期待及鼓勵，我們會珍惜、永不放棄，滿滿感謝，永遠記住這些選票的期待。」

請繼續往下閱讀...

黃敏惠說，謝謝選舉過程中所有參選的候選人，用民主態度競爭，也讓人見識到民主的真諦；恭喜對手、民進黨候選人王美惠當選，總統副總統也應該是民進黨候選人賴清德、蕭美琴當選，希望當選的人不要忘記選舉過程大家的期待，請重視並且兌現政見。

黃敏惠表示，當選的人無論總統副總統還是立委，希望重視嘉義市的發展，嘉義市不斷超越，最不缺的是計畫，嘉義市政府都準備好了，欠缺的是中央對嘉義市關愛的眼神及實質的關心。

「國民黨還是要深刻檢討。」黃敏惠表示，為什麼6成以上的人反對民進黨繼續執政，然而國民黨沒辦法贏得民意、拿下總統副總統勝選，有很多要檢討的地方，如何與新世代與時俱進，才是真正的考驗，「我們會繼續努力及加油。」

嘉義市長黃敏惠（左二）表示，國民黨要深切檢討，與新世代與時俱進。（記者王善嬿攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法