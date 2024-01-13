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林宜瑾宣布當選：證明鄉親向黑金、抹黑文化「Say No」

台南市第4選區民進黨立委候選人林宜瑾開心宣布當選，順利連任。（記者劉婉君攝）

台南市第4選區民進黨立委候選人林宜瑾開心宣布當選，順利連任。（記者劉婉君攝）

2024/01/13 19:24

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市第四選區民進黨立委候選人林宜瑾，晚上6時30分自行宣布當選，順利連任，她說，這是一場正義對抗黑金的戰爭，勝選代表永康、新市、新化的鄉親向黑金「Say No」！支持者開心歡呼。

林宜瑾晚上一抵達永康競選總部，立即受到支持者與競選團隊熱烈歡迎，現場氣氛歡欣振奮，林宜瑾站上台高呼，「我們贏了！」、「林宜瑾當選了！」。

林宜瑾表示，很高興這一刻已經等候很久了，換來甜蜜的果實，代表第4選區的市民拒絕抹黑的文化，用正義勇敢的行動戰贏黑金，感謝很多鄉親陪伴她掃街拜票，打贏這場選戰，尤其最後4天很多鄉親站出來，是她勝選的原因。

她也指出，台南市的老市長賴清德要當台灣的新總統，賴清德是台南人一手栽培出來的，從國大代表到行政院長、副總統、總統，但未來執政改革的路，台灣要走這條勇敢的道路還有一個挑戰，就是國會沒有過半，未來的挑戰很大，希望民眾繼續當她與賴的後盾，一起努力打拚，建立公義、正義的台灣，讓每個人安居樂業。

林宜瑾說，此次選舉遇到許多抹黑，令很多鄉親為她感到不捨，希望下次的選舉不要再這樣了，候選人說政見道願景，抹黑文化在這次選舉就結束。

她說，父親是她政治的啟蒙，帶她看黨外雜誌，要把勝選的榮耀獻給總部團隊和天上的父親，以及每天為她洗衣服的媽媽。

台南市第4選區民進黨立委候選人林宜瑾開心宣布當選，順利連任。（記者劉婉君攝）

台南市第4選區民進黨立委候選人林宜瑾開心宣布當選，順利連任。（記者劉婉君攝）

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